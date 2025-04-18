海關破大埔製毒工場檢$120萬貨　無業男拒捕傷2關員　被控3罪

昨日（17日）海關破獲一個位於大埔的製毒工場。行動中，共檢獲約600克霹靂可卡因、560 克可卡因，以及一批製毒及毒品包裝工具，市值約120萬元。據了解，該批毒品本來打算供應大埔及北區市場。



一名34歲報稱無業男子被控各一項販運危險藥物、製造危險藥物、抗拒海關人員罪，現正被扣留，案件明日（19日）在屯門裁判法院提堂，海關不排除更多人被捕。據悉，該名男子沒有黑幫背景，他租用一個村屋單位作工場約兩個月。



海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任湯彥熙交代案情。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任湯彥熙指，昨日（17日）海關展開反毒品行動，截查一名可疑男子，並在其身上搜獲約570克疑霹靂可卡因，人員隨之上前拘捕。

其後，人員押送該男子在一村落單位搜查，並進一步檢獲560克疑可卡因，約30克疑霹靂可卡因，以及一批製毒及毒品包裝工具。據了解，男子曾拒捕並引致2名關員擦傷，他們已到醫院驗傷。

行動中，海關檢獲一批懷疑可卡因及包裝工具。（陳浩然攝）

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根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。