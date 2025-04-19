警破工廈詐騙中心　揭AI換臉扮「美女」氹開電商平台　一周騙百萬

警方於今年4月7日至4月17日一連11日進行一個全港性針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為「謀攻」的執法行動，一共拘捕503人，涉及404宗騙案及科技罪案，涉款高達15.6億元。行動中，警方搗破位於荃灣一個工業大廈單位內的詐騙中心，拘捕11人，部分人士有黑社會背景。集團成員透過網上交友平台，以「年輕貌美」及「事業有成」的女性作人物設定，並以「話術」及「人工智能換臉技術」製作虛擬相片或影片誘騙境外人士。警方相信，詐騙集團每日平均可接觸約100名受害人，估計每星期騙款會高達100萬元。



騙徒會以「年輕貌美」及「事業有成」的女性作為人物設定，繼而透過「話術」及「人工智能換臉技術」製作虛擬相片或影片與交友對象聯絡。

設「事業美女」人物設定呃境外人士 開假電商平台網店賣商品

在「謀攻」行動中，警方商業罪案調查科調查發現，一個本地詐騙集團在荃灣一棟工業大廈內租用一個單位設立詐騙中心，並透過不同方法招攬本地年青男女加入詐騙集團及詐騙中心。詐騙集團會以不同的網上交友平台去結識境外人士。他們會以「年輕貌美」及「事業有成」的女性作為人物設定，繼而透過「話術」及「人工智能換臉技術」製作虛擬相片或影片與交友對象聯絡。經過連日的噓寒問暖及「炫富」，逐漸取得受害人信任，並發展網絡情緣，繼而進行「洗腦」。

警方財富情報及調查科高級警司呂智豪（中）、商業罪案調查科警司馮培基（左）及網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪（右）今早交代案情。（黃偉民攝）

商業罪案調查科警司馮培基表示，詐騙集團會以「創業零風險」、「賺快錢」為招徠，誘騙受害人在虛假電商平台設立網店，從而售賣網店內的商品，例如電腦設備和電話等，聲稱可以轉售賺取可觀差價。

為了增加電商平台可信性，犯罪集團會製作虛假網站流量和製造虛假第三方客戶訂單，誘騙受害人購買大量網上商品，並要求受害人用虛擬貨幣在網上平台「充值」。警方指，電商平台、網店、客戶訂單及客服均為虛假。當受害人相信客服並將錢轉入指定虛擬貨幣錢包，他們將不能取回入貨成本及利潤，最終創業夢落空，並且血本無歸。

警搗工廈詐騙中心 檢電腦、教學筆記及講稿等 揭藏AI換臉素材

商業罪案調查科經情報分析後，於4月10日深夜時段，突擊搜查荃灣一棟工業大廈單位，成功搗破詐騙中心，並以「串謀詐騙」罪拘捕7男4女，包括集團主腦及所有骨幹成員。被捕人士年齡介乎20歲到37歲，部分人有黑社會背景。當中有4名被捕人士報稱侍應及文員，其餘7名則報稱無業。

警方突擊搜查荃灣一棟工業大廈單位，搗破詐騙中心，以「串謀詐騙」罪拘捕7男4女。

行動中，警方在單位內檢獲39部智能電話、5部電腦及一些教學筆記及講稿。警方指，該批教學筆記詳細地教導集團成員如何接觸交友對象、獲取信任、洗腦，並教導受害人開電商平台注冊網站及充值等。另外，亦在詐騙中心的電腦內檢獲「人工智能換臉技術」素材，包括女性照片。行動中，警方檢取合共價值超過200萬元相信為犯罪得的財產，包括名錶及名車。

警方在詐騙中心的電腦內檢獲「人工智能換臉技術」素材，包括女性照片。

行動中，警方檢取合共價值超過200萬元相信為犯罪得的財產，包括名錶及名車。

警方相信詐騙集團已運作一段時間，並於一個多月前才搬入工廈單位營運詐騙中心。經初步計算，詐騙集團每日平均接觸大約100名交友對象，而估計每位受害人損失大約5至10萬元，所以警方估計每星期騙款會高達100萬元。

警方呼籲市民，特別係年青人，切勿因為想搵快錢、兼職、賺外快而加入詐騙集團。（黃偉民攝）

馮培基指，行動成功瓦解一個本地詐騙集團，避免境外及本地受害人蒙受進一步損失。警方將會透過不同渠道, 包括與國際刑警及境外執法機構合作，聯絡相關境外受害人。另外，亦會就潛在本地受害人作出跟進。

警方呼籲市民，特別係年青人，切勿因為想搵快錢、兼職、賺外快而加入詐騙集團。因為無論參與程度多與少、受害人是來自本地或海外，以上行為均有機會干犯香港法例第210章《盜竊條例》中的「欺詐罪」，以及「串謀詐騙罪」。一經定罪，最高刑罰係監禁14年。市民切勿心存僥倖，以身試法。