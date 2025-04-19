警反詐騙洗黑錢拘503人涉$15.6億　聯公安搗兩團伙跨境處理贓款

警方於今年4月7日至4月17日一連11日進行一個全港性針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為「謀攻」的執法行動，一共拘捕503人，涉嫌「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，涉款高達15.6億港元。今次行動亦是香港警方與內地反詐中心及公安合作交流情報的成功例子，搗破了兩個犯罪團伙，阻止不法份子利用跨境手法銷贓，例如跨境購買黃金，清洗來自內地的犯罪得益，又或者安排傀儡跨境用假文件開設戶洗黑錢。



警方財富情報及調查科高級警司呂智豪（中）、商業罪案調查科警司馮培基（左）及網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪（右）今早交代案情。（黃偉民攝）

財富情報及調查科高級警司呂智豪交代案情指，該大型執法行動由刑事部聯同各大總區進行，拘捕的503名疑犯（18至80歲），包括333男及170女，涉及404宗騙案及科技罪案，並以網上投資騙案、網上購物騙案及網上求職騙案為主，涉款約15.6億港元。

行動中，警方留意到兩個活躍於內地和香港的犯罪集團，用跨境方法清洗香港及內地騙案贓款。

跨境洗黑錢集團的運作方式。（警方圖片）

跨境集團呃內地人銀行資料 4個月內240宗

第一宗案件，財富情報及調查科與內地深圳公安留意到自2024年底，一個跨境犯罪集團以假冒官員及假冒客服方式，欺騙內地受害人的銀行記帳卡資料。然後，集團主腦會從內地各省招募傀儡，然後分批帶他們經陸路口岸來香港，並為傀儡提供賓館住宿。

留港期間，集團主腦會指示他們到不同珠寶店，以內地記帳卡的資料，透過電子支付方式購買黃金金飾，金額由幾萬至數十萬不等，從而清洗來自內地的犯罪得益。其後他們會將黃金金飾交予犯罪團伙處理。

經調查後，發現該集團涉及240宗於2024年12月至2025年3月發生的內地騙案，涉案金額高達1,850萬元人民幣。

集團主腦會指示傀儡到不同珠寶店以電子支付方式購買黃金金飾。（警方圖片）

兩地聯手拘20人 3男在港買金斷正

2025年4月8日，警方與內地公安聯手執法，公安在內地以詐騙罪拘捕17人，包括集團主腦及曾經來港買金飾的集團成員，同日香港警方亦當場拘捕3名剛買黃金的成員，成功瓦解一個跨境犯罪集團。

警方拘捕的3名男子，年齡介乎25至48歲，在他們身上檢獲34件黃金金飾，總值約83.6萬港幣。兩名被捕人各被暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」，案件已於4月11日在東區裁判法院提堂，還押至7月4日再提訊。餘下的被捕人，已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。

第二宗個案，跨境集團會安排傀儡用假文件來港開設戶口用作洗黑錢。（警方圖片）

帶內地人來港以假文件開戶洗錢 16人被捕

第二宗案件，財富情報及調查科與國家反詐中心及內地公安交流情報，於2024年底發現一個跨境犯罪集團會安排內地人士分批帶內地傀儡經陸路口岸到港，集團會向他們提供虛假文件，例如內地銀行文件、工作證明及電費單等，讓傀儡到本地銀行開設戶口。

4月10日至4月15日期間，兩地警方展開拘捕行動。公安首先在內地搗破一個製造假文件工場，拘捕12人。隨即香港警方亦於4月15日拘捕2男2女（20至50歲），報稱為運輸人士、售貨員及家庭主婦等。行動中檢獲6部電話，4張銀行卡等。4名被捕人為本地傀儡戶口持有人，涉及收取9宗本地投資騙案騙款，當中包括求職騙案，假冒官員及假冒客服案件，總值約港幣106萬騙款。4人涉洗黑錢罪，已獲准保釋候查。

初步調查發現，該團伙涉與2023年12月至2025年4月期間發生的61宗本地騙案有關，涉及金額達2,670萬港元。集團所開立的傀儡戶口正用來收取騙款。

警方財富情報及調查科高級警司呂智豪（中）、商業罪案調查科警司馮培基（左）及網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪（右）今早交代案情。（黃偉民攝）

2024年逾7000名傀儡戶口持有人被捕

2024年，警方共接獲44,480宗詐騙案，損失金額逹港幣91.5億元。當中，網上騙案佔全部騙案約六成，共27,485宗，損失金額港幣49.2億元，最嚴重的是網購騙案，共11,559宗；其次為網上投資騙案，共3,930宗；網上求職騙案為3,853宗，以及釣魚騙案為2,731宗。

騙款通常被詐騙集團用傀儡戶口接收及清洗，導致洗黑錢罪行愈來愈普遍。2024年，共7,680名傀儡戶口持有人被捕，佔所有洗黑錢罪的89%，而被捕的傀儡戶口持有人佔洗黑錢罪被捕人亦由幾年前約五成，上升至去年近九成，反映問題嚴重。