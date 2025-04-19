平治狂亂駕駛｜交警屢警告　揮棍敲窗5次無果　司機倒車加速逃逸

長沙灣本周四（17日）發生狂亂駕駛傷人事件，一輛平治私家車遇交通警截查後開車逃逸，被困在車龍之中時，竟倒車及向前加速，企圖突圍而出，最終撞及另外兩私家車，導致兩人受傷。交通警員曾多次作出口頭警告，但未獲理會，遂取出警棍連環敲打司機位車窗5次，惜未能成功阻截，平治最終逃之夭夭。據了解，案發前交通警巡邏時發現平治司機疑入睡，旁邊地下有空啤酒罐，正欲查問便遇反抗。調查後發現該可疑平治疑套有假牌。警方正追緝一名年約20至30歲中國籍短髮男子歸案。



▼狂亂駕駛逐格睇▼



事發於本周四（17日）早上9時48分，深水埗警區交通警員在深盛路打擊交通違例，行動期間，發現一輛可疑白色平治私家車停泊在長沙灣天主教小學對出位置，年約20餘歲的男司機疑似入睡，向後仰躺在駕駛座上，其旁邊地上有一個空啤酒罐。交通警員上前敲車窗欲查問，而該名司機睜眼後即開車逃逸。交通警隨即登車四出兜截。

至約5分鐘後，平治駛至興華街西近深旺道十字路口前，前方剛好有兩輛私家車因應交通紅燈停車，其時警員駕車而至。平治前無去路，後有追兵，一度試圖強行突圍，曾倒車及向前加速，撞及前方排第二的私家車，衝擊力大至該車再撞及最前方的私家車。

警員多次作出口頭警告要求司機停車，但他未有理會，警員最終取出警棍，連環敲打司機位車窗5次，但未能成功阻截對方，最終平治成功沿興華街西往美孚方向逃去。兩名被撞私家車的男司機均通過酒精呼氣測試；其中一車司機及乘客均報稱頸痛被送往明愛醫院治理。

涉事私家車疑套假車牌

警方表示，人員經進一步調查後，發現該涉案私家車於案發時懷疑套上屬於他人登記的車牌。據知，警方根據車牌號碼找到登記車主，並發現車主的車輛在事發時停泊在住所，即涉事平治套上假牌，調查亦發現該車牌的「易通行」在本周二曾被人盜用。

案件列作「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」、「偽造文件」，涉事車司機仍然在逃，案件交由深水埗警區刑事調查隊第9隊跟進，暫未有人被捕。

狂亂駕駛私家車逃走時，撞到另外兩輛私家車。警員在場處理事件。（網上圖片）

網上有片段可見，涉事平治被困在興華街西左線的車龍之中，兩輛私家車阻塞前路，同時一輛警方衝鋒車停在毗鄰中線，警笛聲一直鳴響，有警員下車疑欲上前調查。

其後，車龍最前方的車輛開始前行，平治趁機加速，在警員面前切入中線，往美孚方向高速揚長而去，其間傳出車胎與地面磨擦的刺耳聲音。片中可見，該輛平治車頭燈損毀，車頭蓋微微摺起，片中曾有童聲稱「撞車喇喎前面」，另一童則問「邊架？」。