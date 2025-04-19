復活節︱警拘3男涉醉駕　東壩兩的士司機濫收車資被捕一人收貴3倍

警方東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於復活節假期，由昨日（18日）至今（19日），在區內展開打擊濫收車資及酒後駕駛行動，共拘捕5名司機及對兩名司機發出口頭警告。被捕司機當中，3男涉嫌酒後駕駛；餘下1男1女的士司機則涉濫收車資被捕，其中一人更涉收貴3倍車費。



行動中，有3名男司機涉酒後駕駛被捕。（警方提供）

警員昨日（18日）在油塘鯉魚門徑，以及今日（19日）於黃大仙太子道東，共截查3輛搖擺不定的私家車。經初步調查，3名男司機（40-47歲）涉嫌「酒後駕駛」被捕。3人均已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

據了解，行動中另有兩名司機經酒精測試，被發現駕車前曾經飲酒，但酒精未有超標，警員對他們口頭警告。

另外在打擊濫收車資行動中，警方派員喬裝遊客，於西貢萬宜水庫東壩分別乘坐的士至西貢及荃灣一酒店，被的士司機收取超出原車資近100元及3倍的價錢。

經調查後，人員拘捕一名57歲男的士司機及一名59歲女的士司機，他們涉嫌「濫收車資」、「兜客」、「没有展示的士司機證」及「違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》」。兩人已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

行動中，兩名的士司機涉濫收車資被捕。（警方提供）

警方表示，非常重視「濫收車資」的案件，重申有關罪行屬嚴重違法行為。根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。警方亦提醒，酒後駕駛、超速駕駛及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。

警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。