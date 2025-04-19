CCTV︱粉嶺男子夾公仔舖掠8盒商品 店家發文要求交還：否則報警
撰文：曹德熙
出版：更新：
粉嶺發生盜竊案。網上流傳一條影片，顯示周五（18日）凌晨3時許，一名男子手持一個橙色大紙袋，行入一間夾公仔舖「大肆搜掠」，涉嫌盜去去8盒商品，然後施施然離開。發文者表示，事發地點為粉嶺花都廣場，呼籲網民提供事件線索，並要求當事人交還物品，「否則報警處理」。
影片顯示，該名四眼男手持一個橙色大紙袋入店，先在靠近大門的夾公仔機頂部，取下兩個細盒並放入紙袋，再從同一位置取下另一個細盒，同樣放入紙袋。他之後將紙袋放在該部夾公仔機旁，隨即離開店舖。
▼影片第一部分▼
+4
相隔約13秒，男子重返店舖，再由夾公仔機頂部，一舉拿下兩大一小共3盒模型及一個細紙袋，翻找細紙袋並取出一個細盒，將它放入橙色大紙袋，再將細紙袋及其中一盒小模型放回機頂。
他隨即再由機頂拿取另外兩盒小模型，連同較早時取下的兩盒大模型，放在地上排好位，便放入橙色大紙袋，收抬好就再次離開店舖。
▼影片第二部分▼
+6
男子由第一次進入夾公仔舖，到最後帶同8盒商品離開，過程歷時不足兩分鐘。店家今晚（19日）在facebook公開閉路電視片段，要求該名男子「請將偷竊物品放回，否則報警處理」。
天眼直擊｜3賊深水埗唱$240夾公仔無果 毀擋板伸手偷13隻Labubu深水埗夾公仔舖偷Labubu｜掠13隻「清台」 警查天眼拘越南籍情侶有片｜農曆年雌雄賊偷貴價labubu 入荃灣夾公仔舖鐵筆撩$5000貨笨賊潛北角站夾公仔店偷iPad吉盒 店主：攞返去打開應該好好笑