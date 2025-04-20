湖景邨士多房多貓受虐　房署事前無收投訴　清潔公司解僱被捕管工

屯門湖景邨發生懷疑殘酷對待動物案。房屋署外判清潔公司職員在湖畔樓地下一間士多房，飼養最少10隻貓，但由於士多房沒有窗戶，連日來又沒有人回來餵飼，貓咪肚餓叫喚，貓糞處處，導致環境惡劣，警方到場了解，47歲林姓清潔公司管工打開士多房門，證實貓咪沒有生命危險，但現場環境惡劣，林男涉嫌「殘酷對待動物」被捕帶署扣查。



房屋署表示關注事件，事發前未有接獲涉及涉事儲物室的相關投訴，已經嚴厲警告涉事清潔公司管理層，公司亦承諾加強監管員工行為，已經即時解僱涉事管工。



士多房門打開，即有多隻貓衝出。（林澤鋒攝）

房屋署回覆《香港01》查詢時表示，十分關注事件，涉事儲物室位於湖景邨湖畔樓，由負責該邨的清潔公司所借用以儲存清潔工具和用品，辦事處事發前未有接獲涉及上址儲物室的相關投訴。

士多房門打開，即有多隻貓衝出。（林澤鋒攝）

署方絕不容許清潔公司職員利用儲物室作非清潔工作的其他用途，已經嚴厲警告有關的清潔公司管理層，並會於其表現評分中反映，責成公司負責人必須嚴正處理其員工的不當行為。

清潔公司負責人返回開門。（林澤鋒攝）

清潔公司承諾加強監管員工行為，並表示已即時解僱涉事管工，會提交改善措施，漁農自然護理署及愛護動物協會已接走所有貓隻，屋邨辦事處已清潔消毒有關的儲物室及巡查其他儲物室。

男子將貓咪抱入懷中。（林澤鋒攝）

署方會繼續配合相關部門及機構的調查工作，若清潔公司有嚴重違反合約規定，署方定必嚴正處理，執行適當的紀律行動，包括考慮中止服務合約。

貓義工協助將貓咪放回房間。（翁鈺輝攝）

貓義工協助將貓咪放回房間。（林澤鋒攝）

警員在場調查。（翁鈺輝攝）

警方帶走男子進一步調查。（林澤鋒攝）