粉嶺夾公仔舖盜竊｜返貨1日即被偷$1500 Labubu等　台主最後通牒

粉嶺花都廣場一間夾公仔舖前日（18日）遇竊，店方昨日在facebook公開閉路電視片段緝賊。《香港01》今日（20日）聯絡到在該舖租機的失主鄒先生了解，他指前日下午才返貨，翌日即遇竊，3盒Labubu及兩盒龍珠系列公仔模型被盜，總值約1,500元。鄒稱，跟店主商討後，如賊人仍不「完壁歸趙」，今晚便會報警。他慨嘆：「經濟差都冇辦法」，日後會考慮加裝儲物櫃，不會將貴價商品放在機頂。



被盜貨品包括3盒Labubu小春日，每盒值約250元。（台主鄒先生提供）

被盜貨品包括3盒Labubu小春日，每盒值約250元；亦有兩盒龍珠系列一番賞，包括魔人布歐，總值600多元；另失數百元雜物，故損失總額約1,500元。台主鄒先生指，前日下午剛返貨，翌日回店「望一望」即發現有商品不翼而飛，卻從未收過WhatsApp訊息通知有人領獎，感事有蹊蹺下，立即翻查「天眼」，揭發事件。

鄒續稱，賊人樣貌陌生，街坊及客人都未見過他，事前亦疑在對面另一夾公舖「踩線」，在機頂拿取紙箱查看，但該舖幸無損失。鄒原本打算給予對方一天時間，如將商品放回原處就「算數」，惟截至今天有人仍未「回頭是岸」；與店主商討後，打算在今晚報警。

他又指，在上址夾公仔舖租機約一年，之前曾於大埔區租機，多做街坊、熟客生意，從未遇竊，附近店舖亦很少發生竊案。經歷今次事件，他慨嘆：「經濟差都冇辦法」，會與店家商討加裝儲物櫃等措施，或盡量不再將貴價商品擺放在機頂。

被盜貨品中有兩盒龍珠系列一番賞，包括魔人布歐，兩盒共值600多元。（台主鄒先生提供）

相關盜竊片段昨日在網上流傳，顯示周五（18日）凌晨3時許，一名男子手持一個橙色大紙袋，行入一間夾公仔舖「大肆搜掠」，盜去多盒商品後，施然離開。

影片顯示，該名四眼男手持一個橙色大紙袋入店，先在靠近大門的夾公仔機頂部，取下兩個細盒並放入紙袋，再從同一位置取下另一個細盒，同樣放入紙袋。他之後將紙袋放在該部夾公仔機旁，隨即離開店舖。

▼影片第一部分▼



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▼影片第二部分▼

