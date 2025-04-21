元朗大道村焦屍｜失火近3個月新業主清潔揭發　村民近日聞到臭味

元朗洪水橋大道村一間鐵皮村屋，今午（21日）發現一具男性焦屍，懷疑與今年農曆年初一（1月29日）火警有關。現場消息指，村屋失火後一直無人打理，至今事隔近3個月，新業主帶同工人到場打理清潔，才揭發「新屋藏屍」。據了解，死者為一名非華裔男子，遺體已嚴重燒焦，有村民近日曾聞到有臭味。



元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警，警員在現場檢走一份疑為租約的文件，文件上有火燒痕跡。（王譯揚攝）

警方與消防今午封鎖現場調查。有村民向《香港01》表示，涉事村屋一帶位置，均由南亞人租住，共有10多戶；村民近期發現該處傳出臭味，至今日始知涉事村屋內一直有屍體。

據初步調查，死者為一名年約59歲的非華裔男子，其遺體已嚴重燒焦。警員在屋內檢走一份疑為租約的文件，文件上有外籍人士的簽名，並有火燒痕跡。

4月21日，元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警。（王譯揚攝）

事發於今午約2時23分，警方接獲一名男子報案，指在元朗洪水橋大道村一間鐵皮村屋內，發現人形物體。人員接報趕至，確認屋內有一具男性焦屍。據了解，今年農曆年初一（1月29日）晚上約11時19分，大道村有村屋起火，消防曾派出搜救隊到場。

元朗洪水橋大道村鐵皮村屋驚現一具焦屍 據報農曆年初一曾經失火

元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警，新業主4月21日到場清理時始發現屍體。（王譯揚攝）

消防處初步回覆《香港01》查詢時表示，1月29日晚上11時19分接報，出動10輛消防車及一輛救護車到場，其後於同晚11時55分停止動員；其間消防曾派出搜救隊，當時並無發現死傷者。至於其他詳細情況，仍待詳細了解才再回覆。

元朗大道村焦屍｜疑涉年初一火警 消防：曾派搜救隊無發現死傷者

4月21日，元朗洪水橋大道村一鐵皮村屋內發現焦屍，警方及消防到場調查，據報該村屋於農曆年初一（1月29日）曾發生火警。（fb香港突發事故報料區及討論區/Addison So）

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