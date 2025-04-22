長沙灣平治避查撞兩車　警拘兩男　31歲司機被控狂亂駕駛等3罪

長沙灣上周四（17日）一架平治私家車，在深盛路8號對開遇警截查，惟司機拒絕合作，其後更撞向兩輛私家車後逃去。事件中釀成2人受傷。警方經調查於上周六（19日）下午在青衣區，拘捕姓鍾（31歲）司機及一名姓方（30歲）男子，涉嫌狂亂駕駛、阻礙警務人員執行職務、偽造文件、藏有攻擊性武器、管有他人身份證及盜竊。司機另涉嫌無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。



鍾男已被暫控一項狂亂駕駛罪、一項阻礙警務人員執行職務罪及一項偽造文件罪，案件將於星期五（25日）早上在西九龍裁判法院提堂。至於方男則獲准保釋候查，將於5月中旬向警方報到。



狂亂駕駛私家車逃走時，撞到另外兩輛私家車。警員在場處理事件。（網上圖片）

網上早前流傳一段片段，可見一輛白色平治私家車被困在興華街西左線的車龍之中，兩輛私家車阻塞前路，同時一輛警方衝鋒車停在毗鄰中線，警笛聲一直鳴響，有警員下車疑欲上前調查。

其後，車龍最前方的車輛開始前行，平治趁機加速，在警員面前切入中線，往美孚方向高速揚長而去，其間傳出車胎與地面磨擦的刺耳聲音。片中可見，該輛平治車頭燈損毀，車頭蓋微微摺起，片中曾有童聲稱「撞車喇喎前面」，另一童則問「邊架？」。

▼狂亂駕駛逐格睇▼



警方表示，上周四（17日）早上9時48分，深水埗警區人員在深盛路打擊交通違例，行動期間，發現一輛可疑私家車停泊在長沙灣天主教小學對出位置，而司機疑似睡著，人員遂打算上前問話，而該名司機拒絕配合，立即駕駛離開，人員立即尾隨追逐。

至約5分鐘後，雙方追逐至興華街西近深旺道十字路口前，涉事車前方剛好有兩輛私家車因應交通紅燈停車，涉事車前無去路，後有追兵，一度試圖強行突圍，沒有按指示停下，連撞前方兩車數次。最終涉事車成功沿興華街西往美孚方向逃去。兩名被撞私家車的男司機均通過酒精呼氣測試；其中一車司機及乘客均報稱頸痛被送往明愛醫院治理。

人員經進一步調查後，發現該涉案私家車於案發時懷疑套上屬於他人登記的車牌。

經深入調查後，警方於上周六（19日）下午在青衣區拘捕一名31歲姓鍾本地男子及一名30歲姓方本地男子，涉嫌狂亂駕駛、阻礙警務人員執行職務、偽造文件、藏有攻擊性武器、管有他人身份證及盜竊。該名姓鍾本地男子另涉嫌無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。人員於同一個地點尋獲該輛涉事私家車。



該名31歲男子已被暫控一項狂亂駕駛罪、一項阻礙警務人員執行職務罪及一項偽造文件罪，案件將於4月25日早上在西九龍裁判法院提堂。該名30歲男子則獲准保釋候查，將於5月中旬向警方報到。