海關查往新加坡遠洋船可疑貨櫃　揭$1,000萬電子產品超申報數量

香港海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動，鎖定一個原定由香港出發經遠洋船運往新加坡的可疑貨櫃進行查驗。人員於4月11日檢查上述報稱載有一部私家車及950件電子產品的貨櫃，檢獲大批懷疑走私貨物，包括烤箱、廚具、雪櫃和其他家品，估計市值約1,000萬元。



海關表示，以上所檢獲的電子產品數量超出了所申報的數量。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關於4月11日，偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，估計市值約1,000萬元。（海關提供）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。