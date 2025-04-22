麥當勞欺凌｜向同事吐口水　公司：交警方跟進　涉事員工停職受查

昨日（21日）網上流傳一段22秒長影片，顯示一間麥當勞內懷疑發生職場欺凌事件，一名穿黑色衫的男職員疑斥責一名女職員，更至少兩次向對方吐口水，嚇得對方即時低頭及側面閃避。影片引起極大迴響，網民群起撻伐，除炮轟該男職員職場欺凌，亦質疑涉及襲擊罪，留言指：「太過份」、「有無搞X錯」。



麥當勞昨日回覆《香港01》查詢時表示，會展開內部調查。今日（22日）麥當勞回覆時再補充，個案已交由警方跟進，涉事員工目前正停職接受調查。公司將持續與相關員工及其家人保持溝通，並提供適切協助；因涉及私隱，未能提供進一步資料。麥當勞重申，對任何違規事件一直採取零容忍態度，並會嚴肅處理跟進個案，確保員工能在安全的環境下工作。



整段影片沒有聲音，無法得知二人的對話，但從畫面顯示的動作，男職員疑在斥責該名女職員。（網上影片截圖）

相關片段甫開始，可見一名穿黑色制服的男職員和一名穿黃色制服的女職員，正在清理枱面的食物，當時有另一名女職員退到牆角，其後男職員轉身與站在牆角的女職員對話。

整段影片均沒有聲音，無法得知二人對話，但從畫面顯示的動作，男職員疑在斥責該名女職員。女職員一度回話，但未幾男職員疑再次大聲訓斥，並向女職員吐口水，女職員被嚇至即時低頭及側面閃避。

男職員仍未罷休，疑繼續斥責對方，再次朝女職員的面部吐口水，並用手指指向對方。此時，一名女職員走到兩人之間，並伸手捉著女職員的手臂。片段就此結束。

有片｜麥當勞爆欺凌 男職員向同事吐口水 官方回應：作內部調查

男職員繼續斥責對方，更再次朝女職員的面部吐口水。（網上影片截圖）

影片曝光後，大批網民在社交平台批評該名男職員疑職場欺凌女職員，甚至有干犯襲擊罪之嫌，紛紛留言指：「太過份」、「有無搞X錯」、「請正視」，並標籤了麥當勞的官方社交帳戶，要求麥當勞回應事件，並給予女職員一個公道。

麥當勞昨日（21日）指，已關注到相關的網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工，並進行內部調查，並重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。