五一黃金周｜海關冚旺角小販檔搗儲存倉　檢$52萬冒牌貨拘兩人

內地五一黃金周假期臨近，海關今日（23日）展開代號「破陣」的執法行動，打擊售賣冒牌物品。海關表示，早前進行巡查期間，發現市面有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品，經商標持有人協助下，人員採取執法行動，突擊搜查9個位於旺角通菜街的固定小販攤檔，並破獲一個冒牌物品儲存倉庫，檢獲最少1,900件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具及首飾等，估計市值超過52萬元。



行動中，人員拘捕一名65歲男子及一名52歲女子，二人均為攤檔負責人，他們涉嫌違反《商品說明條例》，將被帶返海關總部作進一步調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



行動中，海關共拘捕一男一女攤檔負責人，他們涉嫌違反《商品說明條例》。（羅日昇攝）

海關版權及商標調查科一般調查組調查主任盧銘濠稱，隨著內地勞動節黃金周期間將至，海關會加強巡查及採取執法行動，嚴厲打擊各類售賣假牌物品的活動。海關提醒，消費者應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向商標持有人或其代理商查詢。商戶在採購物品時亦應小心謹慎。

行動中，海關突擊搜查9個位於旺角通菜街的固定小販攤檔，並破獲一個冒牌物品儲存倉庫，檢獲最少2,000件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具及首飾等，估計市值超過50萬元，並拘捕一男一女。(羅日昇攝）

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法， 一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。

行動中，海關突擊搜查9個位於旺角通菜街的固定小販攤檔，並破獲一個冒牌物品儲存倉庫，檢獲最少2,000件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具及首飾等，估計市值超過50萬元，並拘捕一男一女。(羅日昇攝）