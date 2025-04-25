警打擊搵快錢拘75人涉$193萬　兩網騙集團拒交收及賣冒牌電器呃錢

深水埗警區打擊「搵快錢」相關罪案，拘捕75人，牽涉「爆竊」、「扒竊」、「串謀詐騙」、「盜竊」等罪行，涉及金額193萬元。行動中，警方瓦解兩個網上購物詐騙集團，並檢獲一輛瑪莎拉蒂跑車，為詐騙集團的犯罪得益。



其中一集團在購物平台，以低於市價價錢出售冒牌電子產品，騙取共11萬元，探員「放蛇」交收時拘捕骨幹成員。另一詐騙集團則訛稱受害人輸入錯誤的收款帳戶號碼，而拒絕交付貨品，使受害人損失金錢，累計騙取66萬元。



警方檢獲一輛瑪莎拉蒂跑車，為其中一詐騙集團犯罪得益。（翁鈺輝攝）

拘75人最細13歲 涉爆竊、詐騙、店舖盜竊等

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，今年1月至3月，該警區內「搵快錢」罪案佔整體罪案約四分之一，店舖盜竊亦比去年第四季上升。深水埗警區刑事部遂於今年3月30日至4月19日期間，執行「風憲」行動，打擊「搵快錢」，一共拘捕75人（57男18女），年齡介乎13至78歲。他們共牽涉114宗案件，包括「爆竊」、「扒竊」、「串謀詐騙」、「雜項盜竊」及「店舖盜竊」，涉款193萬元 。其中15人分別為兩個網上購物詐騙集團成員，一共牽涉37宗串謀行騙案件。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒（左）及深水埗警區情報組主管陳靜怡督察（右）交代案件。（翁鈺輝攝）

騙徒賣冒牌電子產品騙$11萬 警鎖定帳號放蛇拉人

深水埗警區情報組主管督察陳靜怡指，該警區近月接獲市民報案，稱於網上購物時受騙，購入冒牌電子產品。經深水埗警區情報組情報搜集及分析後，調查發現該詐騙集團於網上購物平台，以低於市價出售電子產品，吸引受害人，並於交易時以冒牌電子產品騙取受害人金錢，詐騙集團一共牽涉全港共14宗同類案件，騙取11萬港元。

警方鎖定該犯罪集團的網上購物平台帳號， 並於2025年4月上旬進行執法行動，喬裝買家交易。當兩名詐騙集團成員向探員交付冒牌電子產品後，警員隨即表明警察身份，並拘捕兩名集團骨幹成員。經進一步調查後，警方再拘捕多兩名集團骨幹成員。整個行動合共拘捕5人（3男2女）。

行動中，警方檢獲6部冒牌電子産品以及一輛私家車，懷疑曾用於犯案及為犯罪集團的犯罪得益。現場所見，警方檢獲的為瑪莎拉蒂跑車。

深水埗警區打擊「搵快錢」相關罪案，拘捕75人，當中15人屬兩個網上詐騙集團。警方檢獲一輛瑪莎拉蒂跑車，為其中一詐騙集團犯罪得益（翁鈺輝攝）

稱買家入錯收款帳戶號碼拒交貨 網購詐騙集團呃$66萬

另一個網上購物詐騙集團則於網上購物平台出售電子產品或手錶，當受害人與騙徒進行面對面交易時，騙徒會訛稱受害人輸入錯誤的收款帳戶號碼，而拒絕交付貨品，使受害人受到金錢損失。該詐騙集團涉及全港共22宗相類案件，牽涉66萬港元。警員掌握該犯罪集團成員的資料並拘捕10人，包括兩名主腦及兩名骨幹成員，以及6名電話登記用户及收取受害人騙款的戶口持有人。

警方呼籲市民在網上購物時，應提高警覺，從官方渠道或途徑購買商品，光顧信譽良好的賣家，切勿誤信騙徒聲稱的特別優惠而遭受損失。市民進行網上購物前，亦可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、網上購物平台帳號及收款帳戶資料等評估風險，或致電「防騙易」熱線18222查詢。如有任何懷疑，應立即終止交易及向警方報案。

警方重申，串謀詐騙為非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿因為金錢利益，而參與任何方式的詐騙。