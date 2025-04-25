3人分別攜私煙及加熱煙機場抵港　各判囚4個月罰款$500至1000

海關人員於2月18日、2月26日及3月6日，在香港國際機場分別截查一名40歲抵港女旅客、一名36歲抵港男旅客及一名30歲抵港女旅客，並在他們的個人行李內，共檢獲約118,200支未完稅香煙和約7,000支另類吸煙產品，市值總共約51.8萬元，應課稅值總共約39萬元。



該三名抵港旅客，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（25日）在西九龍裁判法院各被判處監禁4個月，以及罰款500至1,000元。



3名抵港旅客，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，被判監及罰款。（海關提供）

海關表示歡迎判刑，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。