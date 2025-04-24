警與海關青衣西貢截漁船貨車　共檢$8800萬私煙　數男乘快艇逃去

警方懷疑近日有人在青衣藍巴勒海峽和西貢一帶進行走私活動，經深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警東分區及水警港口分區，聯同海關海域調查組人員，昨晚（23日）在上述地區反走私。行動中，警方及海關偵破兩宗案件，分別於一艘漁船及一輛貨車上，共檢獲約1960萬支懷疑私煙，估計市值約8,800萬元，應課稅值約6,500萬元。



行動中，警方及海關偵破兩宗案件，分別於一艘漁船及一輛貨車上，檢獲共約1960萬支懷疑私煙，估計市值約8,800萬元。（警方提供）

首宗案件中，人員在青衣藍巴勒海峽巡邏期間，發現一艘可疑漁船靠泊在藍巴勒海峽避風塘葵裕里對開。人員登船檢查後，在甲板及船艙內發現大量懷疑私煙，當時船上無人。經點算後，共檢獲約1850萬支懷疑私煙，估計市值約8300萬元，並扣查有關涉案漁船。

行動中，警方及海關偵破兩宗案件，分別於一艘漁船及一輛貨車上，檢獲共約1960萬支懷疑私煙，估計市值約8,800萬元。（警方提供）

第二宗案件發生於同日晚上稍後時間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢白沙灣碼頭。同時有數名男子，將貨物由可疑快艇搬運到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，涉案男子跳上快艇，高速往香港東面水域逃去。水警追截無果，快艇最終駛離香港東面水域，逃往內地方向。案中人員在涉案貨車及岸邊，檢獲約110萬支懷疑私煙，估計市值約500萬元，扣查有關涉案貨車。海關繼續跟進調查案件。

海關提醒，買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。