粉嶺奪命車禍．車cam｜男子行人路上挨住欄杆　遭SUV失控掃欄撞斃

粉嶺今日（26日）晚上7時許發生奪命交通意外，一名姓劉（77歲）男子在龍馬路與龍峻路交界，遭私家車撞到並捲入車底，昏迷送院搶救後不治。



有讀者提供事發一刻車cam片段，行人路不時有途人經過，而身穿白衫的男事主已站在行人路轉角處，依傍著欄杆一段時間。涉事SUV沿龍馬路往龍躍頭方向行駛，駛至近龍峻路時懷疑失控，先鏟上路邊鐵欄，車頭翹起並撞飛路牌，繼而撞倒白衫男，旁邊另一男途人則避過一劫。意外後，SUV上一名男司機離開駕駛座，在後座抱起一名幼童，與一名女子離開車廂。女子與小童站在行人路等候，男子則先走回SUV取出物件交予兩人，之後再走回SUV旁。



身穿白衫的男事主原本站在站在行人路轉角處，依傍著欄杆一段時間。（讀者提供）

事發晚上7時25分，指一輛私家車沿龍馬路，駛至龍峻路交界近皇后山一號對開，懷疑自炒，一名男途人捱撞及捲入車底。消防到場後，男途人仍然被困車底，其後獲救出，由救護車送往北區醫院搶救，至晚上約8時半證實不治。涉事SUV男司機，因「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。

網上圖片可見，私家車掃毀一排路邊鐵欄，車頭嚴重損毀，大批消防到場協助，有消防員跪在地上，用電筒照射車底，探身捐車底施援。有消防員以金屬切割器鎅開車身，火花四濺。傷者被救出後，失去意識陷入昏迷，旁邊有消防員以布遮掩。

涉事SUV車頭嚴重損毀。（梁偉權攝）

SUV掃毀一排路邊鐵欄，有消防員跪在地上，用電筒照射車底，探身爬入車底施援。（Facebook 皇后山乜都友 Desmond Wang）

運輸署宣布，受事件影響，因交通意外，龍馬路(來回方向)一度全線封閉，其後改為單線雙程行車。現時上址交通繁忙。

九巴亦表示，九巴路線78A及278A改以沙頭角公路往粉嶺方向新圍軍營中途站作臨時總站。乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

警方表示，今日（26日）晚上7時25分，一名姓黃（51歲）男子駕駛一輛輕型貨車沿龍馬路往皇后山邨方向行駛，當駛至近龍馬路與龍峻路交界時，據報失控衝上行人路並撞倒一名姓劉（77歲）男子。該名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往北區醫院治理，於晚上8時31分被證實死亡。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。