粉嶺奪命車禍｜生死瞬間舊街坊震驚　慨嘆：好慘，走咗都唔知咩事

粉嶺昨晚（26日）發生奪命車禍，一名姓劉（77歲）老翁，獨自挨在龍馬路與龍峻路交界行人路鐵欄邊期間，突遭一輛直剷行人路的SUV撞到捲入車底，送院後返魂乏術。生死瞬間猶如「死神來了」的車cam片段，令人震驚。



據了解，死者生前曾經居於橫台山一村屋，舊街坊驚悉劉翁死訊後均議論紛紛，慨嘆 ：「好慘，飛來橫禍，走咗都唔知咩事。」



案發於昨晚（27日），涉事SUV車頭嚴重損毀。（梁偉權攝）

街坊向《香港01》記者透露，死者人稱「冬叔」，早年成婚後，育有兩子兩女，均已出身；而他早年前已搬出村外。街坊驚悉冬叔死訊後，議論紛紛，慨嘆 ：「好慘，飛來橫禍，走咗都唔知咩事。」消息稱，冬叔早年離異後搬走，但有家人仍居於村內。

事發昨晚7時25分，指一輛私家車沿龍馬路，駛至龍峻路交界近皇后山一號對開，懷疑自炒，一名男途人捱撞及捲入車底。消防到場後，男途人仍然被困車底，其後獲救出，由救護車送往北區醫院搶救，至晚上約8時半證實不治。

網上圖片可見，私家車掃毀一排路邊鐵欄，車頭嚴重損毀，大批消防到場協助，有消防員跪在地上，用電筒照射車底，探身捐車底施援。有消防員以金屬切割器鎅開車身，火花四濺。傷者被救出後，失去意識陷入昏迷，旁邊有消防員以布遮掩。

▼事發一刻車CAM片段▼

身穿白衫的男事主原本站在站在行人路轉角處，依傍著欄杆一段時間。（讀者提供）

有讀者提供事發一刻車cam片段，行人路不時有途人經過，而身穿白衫的男事主已站在行人路轉角處，依傍著欄杆一段時間。涉事SUV沿龍馬路往龍躍頭方向行駛，駛至近龍峻路時懷疑失控，先鏟上路邊鐵欄，車頭翹起並撞飛路牌，繼而撞倒白衫男，旁邊另一男途人則避過一劫。

意外後，SUV上一名男司機離開駕駛座，在後座抱起一名幼童，與一名女子離開車廂。女子與小童站在行人路等候，男子則先走回SUV取出物件交予兩人，之後再走回SUV旁。

▼消防救人片段▼