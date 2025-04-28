葵涌酒店房藏$3300萬可卡因　警拘21歲內地男遊客　揭為$1500販毒

新界南總區刑事部昨日（27日）於葵涌區掃毒，搗破一個以酒店房間作為掩飾的毒品儲存中心，檢獲52磚、共重約42公斤懷疑可卡因，估計市值超過3,300萬元。行動中，一名持雙程證內地男子被捕，相信他為1,500元報酬販毒，圖以遊客身份減低警方戒心。他已被暫控「販運危險藥物」罪，明早（29日）在沙田裁判法院提堂。



行動中，人員檢獲52磚、共重約42公斤懷疑可卡因，估計市值超過3,300萬元；並拘捕一名持雙程證內地男子。（蔡正邦攝）

新界南總區刑事總部警司李木易稱，新界南總區刑事部人員，根據情報分析，發現有販毒集團利用酒店房間作為掩飾，用作毒品儲存中心。經深入調查後，警方鎖定青山公路—葵涌段一間酒店的目標房間。

行動中，人員檢獲52塊磚塊形狀的懷疑可卡因，共重約42公斤，估計市值超過3,300萬元；並拘捕一名持雙程證內地男子。（蔡正邦攝）

昨日早上，人員於目標房間外埋伏。及至約10時30分，截查一名從房間內走出的男子，初步確認他是目標房間的住客後，將其帶入房內搜查，在一個旅行箱內搜出52塊磚塊形狀物體。據初步調查顯示，該批磚狀物懷疑為可卡因毒品，共重約42公斤，估計市值超過3,300萬元。

警方拘捕該名姓李（21歲）持雙程證內地男子，他報稱無業；正被扣留調查，稍後會被暫控「販運危險藥物」罪，明天（29日）上午在沙田裁判法院提堂。

李木易續指，調查顯示被捕男子在網上被招攬，因想「搵快錢」而受利誘，為了1,500元報酬來港參與毒品交易。警方相信販毒集團看中被捕人是遊客的身份，認為可以減低警方的戒心。另外，為了逃避警方的追查，販毒集團特意選擇租住酒店房間，作為毒品儲存地點，並利用短期租住的方式頻繁更換地點，以增加警方調查難度。

李木易強調，販毒集團種種手段，均無阻警方打擊販毒集團的堅定決心。警方通過情報主導的拘捕行動，相信已成功打擊販毒集團，並阻止一大批毒品流入市面。

新界南總區刑事總部警司李木易交代案情。（蔡正邦攝）

警方提醒市民，販毒集團與黑社會，會透過網上社交平台，誘使想搵快錢的人，特別是入世未深年輕人，參與毒品交易，實際上是為販毒集團搵「替死鬼」。販毒集團會用各種花言巧語，淡化毒品交易的風險，令人誤以為可以輕鬆獲利搵快錢，但實際上，參與販毒要負上極大的法律後果。

警方重申，打擊毒品是警務處處長首要行動項目之一。警方一直致力打擊毒品的犯罪活動，以防止毒品危害社會和保障市民的安全。根據《危險藥物條例》，販運毒品屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。