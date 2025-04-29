日本三冠馬后「自由島」戰死　騎師發文哀悼拍檔﹕保護我到最後

來自日本的訪港賽馬「自由島」周日（27日）在沙田馬場「戰死沙場」。「自由島」賽事期間腳部受傷，賽後被黑布包圍，據悉人道毀滅，騎師川田將雅在愛驅臨終前撫其臉頰吻別，離場時眼泛淚光。



川田將雅昨晚（28日）在社交平台instagram發文哀悼拍檔「自由島」，並上載其生前在賽場上的照片，以及在馬房內影片。川田將雅表示，用言語無法表達他的心情。他對「自由島」這個最壞的結局感到難過，並向各位「自由島」的支持者致歉。他形容拍檔全力以赴直至最後，堅持着沒有摔倒，保護他到最後。即使在停下腳步後，她仍然表現冷靜及強大，是很聰明的孩子。他衷心感謝香港賽馬會對「自由島」的快速應對。



不論是在比賽中，還是在馬房內，「自由島」都會溫柔地接受他，也會溫柔地對待他的家人。許多回憶湧上心頭，全因有她。對她，他只有感謝，以及對發生這樣的事感到非常抱歉。非常感謝所有支持「自由島」的人。



騎師川田將雅昨晚（28日）在社交平台instagram發文哀悼拍檔「自由島」，並上載其生前在賽場上的照片，以及在馬房內影片。（互聯網）

騎師川田將雅昨晚（28日）在社交平台instagram發文哀悼拍檔「自由島」，並上載其生前在賽場上的照片，以及在馬房內影片。（互聯網）

騎師川田將雅昨晚（28日）在社交平台instagram發文哀悼拍檔「自由島」，並上載其生前在賽場上的照片，以及在馬房內影片。（互聯網）

由騎師川田將雅策騎的11號「自由島」參與周日（27日）第8場2,000米一級賽「女皇盃」。賽事片段可見，「自由島」跑至末段直路時，明顯急速墮後，跌至最尾。香港賽馬會回覆查詢時表示，「自由島」在第8場賽事接近250米處時，左前腿受傷有不妥，因而收停；最終因傷勢嚴重，未能救治。

賽後「自由島」被黑布包圍，人道毀滅。（賽馬娘Pretty Derby-官方玩家交流區 Facebook / 張衍深）

據馬會競賽事件報告指，騎師艾道拿策騎7號「安騁」時，尚未帶離「自由島」便向外斜跑，導致該駒嚴重受擠迫及被帶向外跑壓向其他馬匹。艾道拿承認一項不小心策騎，5月14日星期三開始停賽，直至5月22日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）；同時被罰款6萬元。

不過報告中亦指，川田將雅相信受擠迫與「自由島」不妥無關。他指坐騎陣上走勢僅屬一般，但他在250米處前對坐騎的動作並無疑慮，儘管接近300米處時曾受擠迫，相信受擠迫與坐騎不妥並無關係。

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翻查資料，5歲的「自由島」活躍於中距離賽事，曾勝出2022年阪神兩歲牝馬錦標，其後更在2023年羸得櫻花賞、優駿牝馬（日本橡樹大賽）及秋華賞，成爲日本賽馬史上第7匹三冠雌馬。其練馬師為中內田充正。

根據香港賽馬會馬匹簡評，形容牠為「頂級雌馬」，居中間或後列位置競跑時表現最佳。去年12月角逐一級賽浪琴香港盃（2000米），在末段交出凌厲後勁，以一個半馬位負於「浪漫勇士」蹄下跑獲亞軍。2023年，勝出日本雌馬三冠大賽全數三關賽事，包括以壓倒性姿態攻下一級賽日本橡樹大賽（2400米），以及揚威與今仗同程的一級賽秋華賞（2000米）。同年在一級賽日本盃（2400米）僅不敵星級佳駟「春秋分」跑獲亞軍。