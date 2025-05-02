中國籍男旅客走私6瀕危活龜被捕　市值120萬　漁護：野外僅數百隻

漁護署聯同香港海關，周三（4月30日）在香港國際機場偵破一宗走私瀕危物種案件，檢獲6隻極度瀕危的瓦拉塔泥龜，估計市值逾120萬元，並拘捕一名從墨西哥抵港的中國籍38歲男旅客。該名男子被控以非法進口瀕危物種，案件於今日（2日）提堂。



漁護署表示，瓦拉塔泥龜屬極度瀕危的墨西哥特有物種，於2018年首次被發現，現時野外僅存數百隻，野生的瓦拉塔泥龜的國際貿易已被禁止。



瓦拉塔泥龜屬極度瀕危的墨西哥特有物種，於2018年首次被發現，現時野外僅存數百隻。（海關提供）

被捕男旅客於周三（30日）從墨西哥經荷蘭飛抵本港，海關人員截停該男子進行清關檢查，期間在其寄艙行李內發現6隻活龜。漁護署人員接報到場檢驗龜隻，懷疑有關龜隻為瓦拉塔泥龜，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I瀕危物種，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）規管。

漁護署人員隨即拘捕該名男子並檢取該批龜隻，並以非法進口瀕危物種的罪名檢控該名男子，案件於今日（2日）提堂。

海關截停一名墨西哥抵港男子，在其寄艙行李內發現6隻瀕危物種瓦拉塔泥龜。（海關提供）

漁護署發言人表示，瓦拉塔泥龜屬極度瀕危的墨西哥特有物種，於2018年首次被發現，現時野外僅存數百隻。野生的瓦拉塔泥龜的國際貿易已被禁止，非法捕獵及貿易對瓦拉塔泥龜的生存構成最大威脅。

任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823向漁護署舉報。有關本港對瀕危物種的管制，可瀏覽漁護署網頁www.cites.hk。