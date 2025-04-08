中港牌司機攜帶3條瀕危「金龍魚」出境　皇崗海關斷正

「海關發佈」4月8日發文，指近日皇崗海關在皇崗口岸客運車輛出境渠道查獲一名跨境客車司機違規攜帶瀕危金龍魚3條。



中港牌司機攜帶3條瀕危金龍魚。（海關發佈）

中港牌司機攜帶3條瀕危金龍魚。（海關發佈）

「海關發佈」指，皇崗海關關員在皇崗口岸客運出境車道開展監管時，發現一輛跨境客車第二排座椅上有兩個裝有物品的紙箱，且未向海關申報。經進一步查驗，分別在兩個紙箱內發現充氣注水的透明膠袋3袋，每袋中均裝有活體魚1條，共計3條。

中港牌司機攜帶3條瀕危金龍魚。（海關發佈）

中港牌司機攜帶3條瀕危金龍魚。（海關發佈）

後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述3條活體魚均為美麗硬仆骨舌魚，又稱「金龍魚」，屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ所列物種，並核准為國家二級保護動物。

中港牌司機攜帶3條瀕危金龍魚。（海關發佈）

海關提醒：根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。