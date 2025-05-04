有片︱大圍恐怖折頸鴿原地拍翼轉圈　嚇煞大人細路：以為冇咗個頭

沙田大圍顯徑驚現恐怖「折頸鴿」。讀者陳先生向《香港01》透露，今午（4日）途經顯徑商場對開時，赫見一隻不停原地拍翼轉圈的白鴿，其頭頸朝天彎折，乍看猶如無頭一樣，「以為佢冇咗個頭‥‥‥近睇先見到原來成個頭屈咗。」最終愛協派員到場，初步懷疑牠感染病毒，將其檢走處理。《香港01》正向愛協查詢事件。



翻查資料，世界各地不時出現類似「折頸鴿」，懷疑是感染在禽鳥之間傳播的「新城病」；幸人類感染的機會低，但仍有可能導致輕微結膜炎和流行性感冒症狀，不會構成生命威脅。



白鴿頭頸朝天彎折，原地拍翼轉圈，無法行走或飛行。（讀者陳先生提供影片截圖）

陳先生憶述，下午4時許與女朋友途經顯徑商場對開時，有孩童首先發現該隻野鴿，他聞言後上前查看，結果大吃一驚，「開頭以為佢冇咗個頭呀，近睇先見到原來成個頭屈咗‥‥‥小朋友都唔敢行埋去，話好恐怖，好似冇咗隻眼。」

當有人走近，該鴿時而拍翼、時而轉圈，但由始至終一直待在原地，「想行但行唔到」。陳先生初時以為牠發生意外撞傷頸頸，其後上網搜尋才懷疑野鴿感染病毒，先後致電1823通知漁護署及向愛護動物協會求助，最終一名愛協人員到將鴿檢走，「都有啲驚驚哋，有少少擔心嘅，所以都冇掂佢，唔敢行太近。」

根據陳先生提供的片段可見，愛協人員仔細檢查該隻野鴿，並稱：「佢係咪不停原地轉圈咁樣呀？我哋收返去啦，因為如果有傳染病或者有啲病醫唔到呢，我哋都要幫佢打針。」

翻查資料，全球不止一次出現「折頸鴿」。2022年，英國王室屬地澤西島的動物救援機構（JSPCA），發現許多鴿子頭部詭異彎折90度至180度，原地狂打轉，不但頭轉不回來、行為舉止怪異，連糞便顏色亦由乳白色變成綠色；部份失去平衡力倒地，無法站立，猶如「喪屍鳥」，其後便會陸續死亡。經研究後，懷疑鴿子可能感染鴿子副黏液病毒（Pigeon paramyxovirus），此病會感染許多禽鳥，感染後稱為新城病（Newcastle disease）。2024年底，馬來西亞亦爆發新城病，需暫停出口燕窩產品，重創當地養殖業。

綜合資料及各地媒體報道，新城病早於1926年出現在印尼爪哇，翌年又在英國泰恩河畔新堡（Newcastle upon Tyne）發現，因而得名。該病在禽鳥間具有高傳染性，受感染禽鳥死亡率可達100%，可透過疫苗和消毒措施，減少爆發的可能。此外，人類亦有機會感染此病毒，但機會較低，有可能導致輕微結膜炎或流行性感冒之症狀，但一般不會構成生命威脅。