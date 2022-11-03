世界末日？大量鴿子頭頸彎折180度原地轉似撞邪　原來染恐怖病毒

天有異相時最先出現狀況的往往是動物。最近幾張照片在網路上瘋傳，英國王室屬地澤西島的動物救援機構最近發現一件怪事，許多鴿子染上不明怪病，頭部詭異彎折90度至180度還會在原地狂打轉，就像是「喪屍鳥」一般駭人，驚悚照片曝光吸引網友議論紛紛。



【圖輯】超詭異！英國驚見大量鴿子怪病「頭頸彎折180度原地轉圈至死」排綠色糞便陸續死亡…（點圖放大了解👇👇👇）

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綜合外媒報導，英國王室屬地澤西島（Bailiwick of Jersey）的動物救援機構JSPCA的保育員最近發現一件怪事，當地有不少鴿子染上奇怪的病毒，生病的鴿子脖子會不正常彎折90度至180度，沒辦法將脖子正常轉回來，還會在原地像撞邪一般不斷繞圈圈，嚴重一點的鴿子會完全失去平衡能力倒在地上無法站立，看起來就像是喪屍一般可怕。

JSPCA相關人員表示，這些鴿子不但頭轉不回來、行為舉止怪異，就連糞便顏色也都變得相當不正常，有別於一般鴿子乳白色的糞便，這些染病鴿子的大便會變成綠色的，後來這些鴿子就會陸續死亡。JSPCA相關人員指出，經過研究後他們懷疑這些鴿子可能感染了鴿子副黏液病毒（Pigeon paramyxovirus），這種病會感染許多鳥類跟家禽，如果家禽感染則會被稱為新城病（Newcastle disease）。

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這種禽鳥類疾病好發於濕冷的月份，被感染病毒的禽鳥會透過分泌物及糞便傳染這種病且傳染力極強，通常被感染的鳥類無法避免安樂死的命運。由於這陣子島上感染這種病毒的鴿子不少，擔心病毒會突變或是影響到其他家禽，JSPCA依然在密切觀察中。

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