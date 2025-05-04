愛東邨3個月大鸚鵡仔小B飛走　人員搜救無果　女主人憂心網上求助

筲箕灣有鸚鵡走失。今日（4日）傍晚6時45分，愛東邨愛逸樓一隻3個月大的紫白色鸚鵡「小B」，飛出窗外停留樹上，女飼主大驚報警；惜消防升起雲梯，再加警方、愛協搜救，三方花逾一小時仍無功而還，小B最後不知所終。主人容小姐憂心忡忡，除偕親友四出尋，又在網上發文求助，頒盡快人雀重逢，「佢好癡我㗎，又唔識搵嘢食‥‥‥」



走失鸚鵡「小B」照片。（飼主容小姐提供）

容小姐向《香港01》透露，家中現養有5隻鸚鵡，全部年紀相若。相對其他同伴，小B既頑皮又趣致，喜歡咬紙及偷酒飲，一聞到酒味便會上前，「5隻之中得佢一隻會咁，成日都要捉佢，同佢講唔飲得㗎」。容小姐續指，曾養過一隻大鸚鵡，但其離世後因太傷心，遲遲未有再養，至數個月前始一次過買小B等幾隻鸚鵡，「冇咁悶，佢哋有個伴。」

平日，容小姐亦會在家中放小B出來活動，但必定金晴火眼「睇實」；惟今午姐夫放牠出來活動時她並不知情，直至她發現「少咗一隻」，四圍查看下，始驚見小B飛到對開大樹樹幹，「氹咗好耐都冇落嚟」，無奈報警。消防員升起雲梯、又登上簷篷，但「捉多幾捉，佢就一路走」，入夜後小B已不見蹤影。

走失鸚鵡「小B」照片。（飼主容小姐提供）

由於小B已經剪翼，難以飛高或飛遠，容小姐十分擔心其安危，事後亦在網上發文尋雀，「佢好癡我㗎，好少周圍走，多數企喺我個身、喺我頭頂。」她更擔心小B入夜後會遭受襲擊，「驚啲大貓或者大啲嘅雀（襲擊），佢又唔識搵嘢食」。

小B飛走後，有人曾表示在愛秩序灣公園發現其蹤，但由於小B只能低飛，容小姐相信可能性不大，但她亦不放過任何機會，入夜後繼續聯同親友在附近一帶搜尋，亦呼籲市民協助留意。

消防一度升起雲梯搜索。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Cat Cheung）

有警員在樹下手持電筒尋雀。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Cat Cheung）

愛協派員到場。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Cat Cheung）