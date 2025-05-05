人雀重逢｜鸚鵡小B現筲箕灣站　同伴叫聲引現身　女主人：好神奇

筲箕灣愛東邨一隻3個月大的紫白色鸚鵡「小B」，昨日（4日）飛出窗外後蹤杳，消防、警方、愛協合力搜救逾一小時無果。女主人容小姐徹夜難眠，幸今午（5日）傳來好消息，有熱心途人閱畢網上帖文及《香港01》報道後，在港鐵筲箕灣站對開發現小B蹤影。容小姐聞訊即帶同另外4隻鸚鵡趕往尋雀，在同伴「嘰嘰喳喳」的啾鳴聲中，小B飛出現身與主人重逢。容小姐終可放下心頭大石，「成晚都冇瞓過覺‥‥‥我真係覺得好神奇呀！」



主人容小姐帶同另外4隻鸚鵡尋雀，在同伴的「嘰嘰喳喳」聲中，小B現身與主人重逢，「我真係覺得好神奇呀！」左起：小豬、小B、小高、天天、小綠。（飼主容小姐提供）

容小姐向《香港01》透露，今午3時許，有熱心途人在港鐵筲箕灣站外，發現疑似小B蹤影，惟對方不清楚其聯絡方法，遂在網上發文；有其他熱心網民見到後，立即致電容小姐。她隨即趕往筲箕灣站附近搜索，未幾即在巴士總站對開人雀重逢，「我帶埋屋企嗰4隻出去，喺度叫，認得佢哋把聲，咁佢就飛出嚟，喺我面前飛過。」小B飛入草叢矮樹，她爬入叢內，不費吹灰之力將其抱走，「冇跑走，佢認得我。」

小B沒有受傷，但十分肚餓，回家後不停進食。容小姐亦鬆一口氣，「成晚都冇瞓過覺，今朝又落去搵。」她又指，的4隻同伴「小豬」、「小高」、「小綠」、「天天」全部與小B一樣3個月大，均為雄性，全靠牠們的叫聲再得以團聚，「我真係覺得好神奇呀。」經歷今次失散，容小姐日後會加裝蚊網之類，防止愛雀飛出窗外，亦感激所有熱心市民的關心。

有熱心途人看到《香港01》報道，今日（5日）在港鐵筲箕灣站外發現小B蹤影，並在網上發文；其他網民見到後通知容小姐，最終大團圓結局。（飼主容小姐提供）

案發於昨日傍晚6時45分，小B飛離愛東邨愛逸樓住所，停留在對開大樹上。消防到場升起雲梯、警方及愛協亦合力搜索，惜三方花逾一小時無功而還。主人容小姐擔心下，在網上發文尋雀，又透露小B頑皮又趣致，喜歡咬紙及偷酒飲，「佢好癡我㗎，好少周圍走。」幸不足24小時後，終於大團圓結局。

消防昨晚（4日）一度升起雲梯搜索。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Cat Cheung）

有警員昨晚（4日）在樹下手持電筒尋雀。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Cat Cheung）

愛協派員到場。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Cat Cheung）