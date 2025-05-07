海關搗國際私煙集團拘兩男　查20新加坡抵港貨櫃　檢$2.2億私煙

海關過去一個月展開代號「截源」行動，打擊一個國際私煙集團，截查20個從新加坡入口的貨櫃，檢獲共約4,900萬支懷疑未完稅香煙，市值約2.2億港元，應貨稅值高達1.6億港元。行動中，海關拘捕兩名男子，分別為貨車司機及跟車工人，不排除稍後有更多人被捕。



海關指，走私集團利用真實存在的公司報關，報稱的貨物亦與業務性質相關，試圖魚目混珠；大費周章利用近50間物流、船運公司及本地倉庫，運輸、拆卸和儲存；又利用「長短棍」方式走私，同時採用獨立貨櫃及拼裝貨櫃入口私煙。海關相信，部分私煙企圖轉運到其他煙草稅較高的國家。



海關過去一個月展開代號「截源」行動，檢獲約一共4,900萬支懷疑未完稅香煙，市值約2.2億港元，應貨稅值高達1.6億港元。（羅敏妍攝）

海關先截3貨櫃私煙 大數據分析助精準揀選其他可疑貨櫃

香港海關自今年3月底，展開代號「截源」行動，港口及海域科人員經過情報分析及風險評估，首先鎖定了一個來自新加坡報稱載有保溫杯的海運貨櫃。該批貨物在報關資料上表面正常，寄貨人和收貨人均為真實存在的公司，報稱的貨物亦與業務相關。但海關人員因應風險評估，決定扣留這個貨櫃進一步檢查。關員3月28日在葵涌海關大樓檢驗這個貨櫃，檢獲472萬支未完稅香煙，案件隨即交由稅收罪案調查科跟進調查。

人員同日亦在元朗一個物流倉庫，於兩個入口貨櫃內再檢獲共820萬支私煙。海關相信，這該批私煙和較早前檢獲的，屬於同一個走私集團。其後兩名男子到場提貨，海關遂拘捕兩人。他們分別63和64歲，報稱為貨車司機和跟車工人。

隨後，海關根據以上資料，進行大數據分析，追蹤各種蛛絲馬跡，務求更精準地揀選其他可疑的海運貨櫃作檢查。 在4個星期內，海關人員另外揀選17個來自遠洋船的貨櫃，再發現3,600萬支私煙。整個行動中，海關共在20個來自新加坡的入口貨櫃，檢獲共4,900萬支未完稅香煙，市值約2.2億元，應貨稅值約1.6億元，阻截該批私煙流入香港。

海關過去一個月展開代號「截源」行動，檢獲約一共4,900萬支懷疑未完稅香煙，市值約2.2億港元，應貨稅值高達1.6億港元。（羅敏妍攝）

用真公司報關 「長短棍」方式走私 料部分轉運往煙草稅較高國家

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢廸指，案件中私煙集團利用「長短棍」的方式，同時採用獨立的海運貨櫃和拼裝貨櫃走私，以分散風險。「長棍」不惜工本，利用整個40呎貨櫃的一半空間，偷運幾百萬支私煙；「短棍」則利用拼裝貨櫃，以少量私煙夾雜其他合法貨物，魚目混珠。

走私香煙的數量由拼裝貨櫃的60多萬支，至獨立貨櫃的490萬支不等，可見私煙集團不惜利用資源和方法，以兩種模式走私私煙入口。行動中檢獲的私煙牌子接近20種，部分牌子在本地並不常見。因此海關不排除私煙集團會將部分私煙，轉運到其他煙草稅比較高的國家圖利 。

案中另一特別之處為，私煙集團刻意利用一些真實存在的貿易公司和物流公司，進行報關，而報稱的貨物亦與業務性質相關，企圖誤導海關人員，增加清關的難度。今次涉案海運貨櫃，報稱載有保溫杯、化妝品、廁所用品、毛巾、廚房浴品等雜貨。

跨國私煙集團運作模式十分嚴密，利用多間物流、船運、貨倉公司走私。（羅敏妍攝）

用近50間物流、船運、貨倉公司走私 集團成員全程不用露面

海關税收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟表示，涉案跨國私煙集團運作模式十分嚴密。海關相信，集團在東南亞的其他國家，包括印尼、菲律賓、越南和印度等，經新加坡將私煙運入香港。其間走私分子大費周章，利用13間新加坡物流公司、8間船運公司、15間本地物流公司，企圖走私該批私煙進入本港，再利用多達10個的本地儲存倉庫，儲存私煙。最後，報稱一些不相關的公司作為收貨人，企圖瞞天過海。

涉案集團亦利用不同渠道和通訊軟件，控制新加坡的物流公司，再由新加坡物流公司與本地物流公司聯絡，由本地物流公司安排貨櫃運輸、拆卸和儲存，接著再由新加坡物流公司安排收貨人，到物流倉庫提取私煙。整個過程中，私煙集團的成員不需要親自現身，企圖增加執法人員追蹤的難度。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢廸（左）及税收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟（右）交代案件。（羅敏妍攝）

海關指，是次行動充分表現香港海關從源頭打擊私煙的決心。海關將繼續以全方位打擊私煙，即上游堵截走私、中游取締倉儲，和下游掃蕩販賣；亦將繼續與內地及海外的執法部門保持聯絡，情報交流，發揮區域合作，追蹤走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。