獨居長者悲歌｜8旬病翁獨居25載　停綜援欠租3個月　化白骨無人知

葵涌石籬一邨今日（7日）發生一宗隱蔽長者倒斃家中，直至欠租3個月，化成白骨始被發現的悲劇。據悉，死者姓丘83歲，獨居於石安樓一單位近25年，有長期病患，需定時覆診。



消息指，死者於1月起沒有領取綜援，自2月起欠交租金，因此今日保安及房屋署職員上門了解，由於單位無人應門，職員遂破門而入，赫見一副白骨躺在廁所馬桶上。鄰居則表示數月來未曾見事主蹤影，亦未有聞到異味。



今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

《香港01》記者今午到發現白骨的石安樓了解，街坊對事件議論紛紛，有人稱全層樓近20個單位，均沒有人聞到異味。據了解，死者姓丘83歲，患有長期病患，包括糖尿病及高膽固醇等，需定時覆診，已獨居上址近25年。

消息指，死者自1月起開始沒有領取綜援，以及從2月起欠交上址租金，欠租3個月。其後今日（7日）早上，保安與房屋署職員上門了解，但其後無人應門，於是職員破門而入，發現一副白骨躺在廁所馬桶上，於是報案。

附近鄰居亦表示，數月來未見事主蹤影，屋內財物完整無缺無打鬥痕跡，屍體亦無可疑之處，案件初步無可疑，死因仍有待調查，警方將案件列作「屍體發現」跟進。

警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

警員到石安樓調查。（黃學潤攝）