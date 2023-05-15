隱蔽長者悲歌｜10年5宗獨居者倒斃化骨　4宗房署追租或收樓揭發

水泉澳邨林泉樓發生一宗隱蔽長者家中身亡，直至化成白骨才被發現的悲劇。一名領取綜援、在港無親無故的獨居69歲姓李男子，懷疑倒斃住所多時未被揭發，房屋署因發現單位自去年9月起無用過水電煤，有丟空迹象，經調查及多次透過電話、寄信及上門聯絡戶主無果後，今早（15日）上門收樓時，始揭發一具骸骨伏屍大廳，懷疑死者正是男戶主。

翻查資料，連同今次個案，本港自2013年至今的10年間，至少發生5宗獨居者倒斃單位腐爛見骨、甚至化為骸骨的案件，其中有人估計已去世數年，當中4宗均是房屋署上門追收欠租或收樓時揭發。



水泉澳邨林泉樓事發單位門外貼有警方告示，表示單位與田心警署一宗案件有關。（林振華攝）

歷年獨居者倒斃腐爛化骨個案：

．2013年2月5日：元洲邨元樂樓一名患鼻咽癌的50歲獨居男子，自前一年6月起欠租，其間因有免租期，房屋署未有跟進個案，至同年10月發信催收未有回音，署方至2013年2月5日上門收樓，揭發男子尾倒斃屋內，屍體腐爛見骨。事主懷疑4個多月前在家中病發失救死亡。

．2015年4月14日：深水埗富昌邨富誠樓一個單位，住戶連續兩月未交租，房屋署派員上門收樓，破門入內赫見一副骸骨，死者相信是獨居於單位的84歲姓楊老翁，疑早前病發失救死在床上，保安員巡樓及鄰居出入均不覺有異味，故一直無人發現。

．2018年7月27日：將軍澳康盛花園第4座兩個單位的業主長期拖欠管理費，執達吏上門收樓時，發現其中一個單位的57歲戶主已化為白骨，屋內留有遺書，其信箱自最少自2013年已沒有開過的迹象，家中日曆只去到2014年，相信死亡時間以年計。

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2018年7月27日，將軍澳康盛花園一單位因住戶長期拖欠管理費，執達吏上門收樓，揭發戶主已化為白骨，死亡時間料以年計。（資料圖片/王譯揚攝）

．2018年8月31日：青衣長宏邨宏正樓一個單位，一名約70歲姓黃男戶主因長期欠租，房署職員上門追租，拍門多時無人應，破門入內揭發男戶主已死去多時，並化為白骨。事後有鄰居稱，單位約半年前已傳出異味，曾向保安員投訴，惟無人報警，事件不了了之。

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2018年8月31日，青衣長宏邨宏正樓一名七旬獨居翁死去並化成白骨，案件揭發後單位被鐵鏈鎖上，木門外貼有兩封房署信件，分別為由房署發出的「逐出單位通知書」及「給佔用者的通知書」。（資料圖片/蔡正邦攝）

．2023年5月15日：沙田水泉澳邨林泉樓一單位，自前一年9月起無用過水電煤，房署懷疑單位遭丟空，調查及多次聯絡69歲獨居男戶主無果，上門收樓始揭發一具骸骨伏屍大廳，懷疑是正是戶主。

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▼2023年5月15日沙田水泉澳邨林泉樓單位發現骸骨案▼



資深社工陳琬琛接受《香港01》訪問時表示，居民若發現鄰居是有需要人士，可多關心對方；獨居長者也可更主動參與社區活動，認識鄰居以便有需要時互相幫助；房屋署則應更主動跟進失聯的獨居長者住戶，一旦有長者「出事」也可更早發現。（詳見﹕隱蔽長者悲歌｜失聯老翁化骨 社工籲鄰里多關懷 房署更主動跟進）