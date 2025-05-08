涉假冒執法人員騙案　傀儡戶口洗$360萬黑錢　30歲男加刑囚30個月

一名現年30歲姓丘本地男子，涉嫌於2021年6至10月期間，用傀儡戶口處理約360萬元犯罪得益，有關騙款從「假冒執法人員」電話騙案所得。



男子周二（6日）在區域法院被裁定3項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，案件今日（8日）在區域法院進行判刑。警方申請加刑後，被捕男子被判處監禁30個月。



一名男子在區域法院被裁定「洗黑錢」罪罪名成立。(黃浩謙攝)

警方於2021年7至8月期間接獲4名受害人報案，均指早前接獲懷疑騙徒來電，對方聲稱受害人分別違反不同法例，並要求受害人按指示把指定金額，轉賬至騙徒指定的本地銀行戶口，金額為每宗8.5萬元至100萬元不等。

警方經調查後，於2022年5月18日拘捕該名案發時27歲的本地男子，他涉嫌利用3個傀儡戶口，於2021年6至10月期間處理約360萬元犯罪得益。警方徵詢法律意見後，2023年12月落案起訴該名被捕男子「洗黑錢」罪。

案件5月6日在區域法院提堂，該名被捕男子就「洗黑錢」罪承認控罪，被法院裁定罪名成立。案件今日（8日）在灣仔區域法院進行判刑。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名男子被加重25%的刑期，最後判囚30個月。

由2023年10月到今已有103名被捕人因租、借及出售戶口，被法庭就洗黑錢罪行定罪時加重刑罰。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。警方強調，「洗黑錢」是非常嚴重的罪行，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。