中環雙屍｜「以老護老」問題普遍　社福機構籲各界支援雙老家庭

中環一對七旬夫婦昨日（5月7日）燒炭雙亡，據知兩老均有病患，當中妻子行動不便，出入需用拐杖，由丈夫長期照顧。非牟利社會服務機構和諧之家發新聞稿，對事件深感哀傷難過，並指本港「以老護老」現象普遍存在，應通過資訊教育、社區關懷和資源支持，協助高齡照顧者，減輕他們的負擔，並預防類似悲劇的再次發生。



中環伊利近街52號一大廈單位，昨日（5月7日）揭發一對老夫婦雙雙燒炭尋死。（梁偉權攝）

和諧之家表示，許多研究指出，年長照顧者在日常照顧工作中承受較大壓力，不僅要應對照顧負擔，還擔心自身健康狀況難以支持持續的照顧工作。此外，年長照顧者在尋求服務及社區網絡支援薄弱，實屬高危群組。會方呼籲高齡照顧者切勿忽略自己的身心需要，如感到情緒不穩、壓力過大或與被照顧者發生衝突，請及早尋求專業協助。子女和親友亦應共同分擔照顧責任，為長者創造有序的作息時間，並多關心身邊的雙老家庭，協助他們尋求專業支援。

會方亦促請社會各界積極行動。政府應多加宣傳有關的情緒支援服務，並為長者提供支援熱線，同時增加照顧者津貼，讓雙老家庭可透過聘請護理照顧員，以減輕照顧者壓力；在長者較多的屋邨或屋苑設立關愛隊定期家訪，識別有需要的照顧者；在醫院或診所設置照顧者關愛專員，幫助照顧者，並建立簡便的檢測工具，提前識別高危群體；鄰里多關心身邊的雙老家庭，如發現兩老的健康和精神變差、減少外出次數、健談的人變得安靜、將自己喜歡的物件送予他人、雙老居住的單位經常發出打駡聲等異樣情況，可主動上前關心。

中環伊利近街52號一大廈單位，昨日（5月7日）揭發一對老夫婦雙雙燒炭尋死。（梁偉權攝）

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