薄扶林地盤欠薪風波未解決　工人駕貨車封出入口　一度拉水馬堵路

薄扶林道近石排灣道一個建築地盤爆欠薪事件，三判被拖欠工程費及工資等近3000萬元。昨日（8日）已有逾60名工人在地盤堵路，今日（9日）行動持續，工人駛來4部貨車，掛上追薪橫額堵塞地盤出入口，其間更一度將多個「水馬」拉出馬路中心，阻塞薄扶林道往香港仔方向的行車線；約10分鐘後被警察勸阻，工人才將水馬拉走解封路面。三判代表批評，二判遲遲不發款，但自己還得向其他供應商支付，已到無法支撐：「根本我哋頂到無得頂喇！」



工人一度用水馬堵路，隨後被警方勸止。（黃偉民攝）

現場是薄扶林道近石排灣道的「薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程」，地盤的大判是「中國港灣」，二判是「利華」。

而三判「聯興」代表昨日曾表示，公司及旗下外判的供應商，自今年農曆年後開始被拖欠3000萬元款項，二判只支付工人薪金，但沒有按工程進度支付工程費。截至昨晚，雖然二判再開出支票，但只支付400萬工資，惟運作費、工程費等逾千萬元仍然未出。

工人用貨車堵塞地盤出入口。（ 黃偉民攝）

「聯興」代表關先生今日在場指出，二判欠聯興約3000萬元，當中2400萬為工程費，600萬為工資，而聯興則欠其他供應商約1,900萬元，他無奈說：「根本我哋頂到無得頂喇！由過年到現在，佢哋走法律責任，只畀人工糧，工程費（2,400萬）一蚊都冇。」

今日早上9時許，工人代表駛來3部重型貨車及1部輕型貨車，掛上追薪寫有「無良僱主」、「有汗出無糧出」的橫額，分別堵塞在地盤兩個薄扶林道出入口。其間有人一度鼓譟，拉出多個水馬，攔在薄扶林道往香港仔方向的行車線上；約10分鐘後，被警察勸阻，將水馬拉走解封路面。

有地盤負責人曾經安排小巴，表示接載工人往勞工處辦追薪手續，但各人拒絕上車。至上午10時，有負責人與工人代表開會，商討解決方法。

工人用貨車堵塞地盤出入口。（ 黃偉民攝）

工人在貨車上掛上追薪橫額。（ 黃偉民攝）

土木工程拓展署回覆《香港01》查詢時指，地盤屬於土木工程拓展署的工程合約編號CV/2020/01，位於薄扶林南石排灣道，正進行工地平整及基礎設施工程。

土木工程拓展署十分關注事件，已經與總承建商溝通，並敦促總承建商與相關分判商盡快妥善處理付款事宜，包括確保所有工人獲應得報酬。總承建商已主動與工人直接處理與相關分判商的工資延遲支付問題，並會盡快與分判商進行調解，解決爭議。土木工程拓展署會密切留意事態發展，適時採取適切行動。

工人用貨車堵塞地盤出入口。（ 黃偉民攝）

工人用貨車堵塞地盤出入口。（ 黃偉民攝）

工人在場準備追薪橫額。（ 黃偉民攝）

工人與大判及警方開會。（黃偉民攝）

警方在場維持秩序。（黃偉民攝）