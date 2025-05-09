廉署破電子煙集團｜主腦一家被捕　每件包裹付20元　賄款達六位數

廉署發現有電子煙集團賄賂本地物流公司職員，繞過物流公司的檢查制度，繼續派送含有電子煙產品的包裹，經調查後，廉署拘捕7名電子煙集團成員及9名受賄的物流公司職員，其中電子煙集團的40歲男主腦，與其父母及妻子一同被捕。

廉署發現涉案電子煙集團每月銷售收入達200萬元，而受賄的物流公司職員每送一件包裹可收取20元賄款，他們每日可協助派送約200件包裹，廉署推算一個月賄款可達六位數。



廉署拘捕16名電子煙集團及受賄的物流公司職員。（黃偉民攝）

電子煙集團賄賂物流公司職員，以繞過檢查制度續繼發貨。（黃偉民攝）

廉署去年中收到舉報，指一個非法銷售電子煙的集團透過行賄一間本地物流公司的職員，以協助集團經營的電子網店向客戶派送電子煙的包裹。廉署經調查後，4月中拘捕12男4女（24至70歲），涉嫌行賄及受賄等罪行，相信已瓦解該個電子煙集團。

被捕人士分別是7名非法銷售電子煙集團成員，包括40歲集團男主腦、其父母、妻子，以及3名協助非法銷售電子煙的職員；其餘9名被捕人士為物流公司職員，分別來自兩個位於港島南區營業點的主管及前線員工。

衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生（左）、廉政公署執行處首席調查主任陳卓熙（中）及廉政公署執行處調查主任冼蔚晴交代案情。（黃偉民攝）

該集團會將載有電子煙產品的包裹送往相關營業點，又或者請受賄收派員到集團貨倉附近收貨。而收派員收到包裹時會「自動波」送予收件人，不會遵從物流公司規定檢查貨物。部分收派員為協助集團隱藏出貨地點及避免物流公司察覺有問題，甚至會提供一些空置單位作為寄件地址，這些空置單位是他們日常派貨時，發現的空置單位地址。

涉案物流公司職員每日協助電子煙集團派送約200件包裹，每一件包裹收取達20元賄款，廉署調查顯示，涉案電子包裹主要寄予本地顧客，集團每月銷售收入達到200萬元。