電子煙集團賄賂物流公司職員　廉署拘16人撿2000萬貨　歷來最大批

政府自從2022年4月禁止電子煙銷售，本港物流公司已因應法例收緊政策，令售賣電子煙的公司無法發貨，但有電子煙網店卻私下賄賂物流公司的主管及員工，繞過物流公司的檢查制度，繼續派發藏有電子煙產品的包裹。廉署去年中收到舉報，經調查後上月採取代號「蒼鷺」的執法行動，拘捕16名電子煙集團及受賄的物流公司職員，並檢獲600箱貨物，包括3萬件電子煙機及20萬粒煙彈，是電子煙禁令生效以來，檢獲最大批的電子煙產品。

廉署發現涉案電子煙集團每月銷售收入達200萬元，而受賄的物流公司職員每送一件包裹則可收取20元賄款，他們每日可協助派送約200件包裹，一個月賄款可達6位數。



衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生（左）、廉政公署執行處首席調查主任陳卓熙（中）及廉政公署執行處調查主任冼蔚晴交代案情。（黃偉民攝）

廉政公署執行處首席調查主陳卓熙交代案情指，政府自2022年4月禁止銷售電子煙產品，近日亦推出「控煙十招」進一步規管另類吸煙產品，但廉署於去年年中收到舉報，指一個非法銷售電子煙的集團透過行賄一間本地物流公司的職員，以協助集團經營的電子網店向客戶派送電子煙的包裹。

廉署調查半年後，於4月中採取代號「蒼鷺」的執法行動，拘捕16人，包括12男4女（24至70歲），涉嫌行賄及受賄等罪行，相信已瓦解該集團。

被捕人士分別是7名非法銷售電子煙集團成員，包括40歲集團男主腦、其父母、太太，以及3名協助非法銷售電子煙的職員；其餘9名被捕人士為物流公司職員，分別來自兩個位於港島南區營業點的主管及前線員工。

廉署拘捕16名電子煙集團及受賄的物流公司職員。（黃偉民攝）

電子煙集團賄賂物流公司職員，以繞過檢查制度續繼發貨。（黃偉民攝）

行動中，廉署搜查被捕人士住所、物流公司的營業點，以及電子煙集團用作儲存電子煙的貨倉。人員在貨倉內檢獲約600貨物，包括3萬件電子煙機及20萬個電子煙彈，市值約2000萬元，是電子煙禁令生效以來，檢獲最大批的電子煙產品。

陳卓熙表示，政府自2022年4月禁止電子煙銷售，該物流公司已因應法例主動收緊政策，不會為客戶派發電子煙產品，亦規定職員必須在收件時檢查包裹，確保沒有電子煙或相關產品，如發現有任何違禁品必須向公司匯報。而涉案電子煙集團一直經營電子煙網店及利用物流公司協助出貨，惟禁令收緊政策，令電子煙集團難以向客戶出貨，所以他們透過賄賂物流公司的職員，繞過物流公司的檢查制度，至使集團可暪天過海，如常派送電子煙予客戶。

行動中，廉署人員檢獲3萬件電子煙機及20萬粒煙彈，市值逾2000萬。（黃偉民攝）

廉署發現集團會安排載有電子煙產品的包裹送往相關營業點，又或者請受賄收派員到集團貨倉附近收貨。陳卓熙形容收派員收到包裹時會「自動波」送予收件人，不會遵從物流公司規定檢查貨物。

部分收派員為協助集團隱藏出貨地點及避免物流公司察覺有問題，甚至會提供一些空置單位作為寄件地址，這些空置單位是他們日常派貨時發現的。

涉案物流公司職員每日協助電子煙集團派送約200件包裹，每一件包裹收取20元賄款，廉署調查顯示，涉案電子包裹主要寄予本地顧客，集團每月銷售收入達到200萬元。

行動中，廉署人員檢獲3萬件電子煙機及20萬粒煙彈，市值逾2000萬。（黃偉民攝）

廉署強調今次一單案不單止影響健康層面，亦牽涉到本地物流安全，廉署希望今次行動能夠起警示作用，提醒及協助物流業界維護廉潔的運作，而廉署絕不姑息任何貪污行為，如有有關情況必定會果斷執法。廉署呼籲公衆及業內人士，如懷疑人貪污或者有參與貪污行為，請即向廉署24小時貪污舉報熱線25266366舉報。