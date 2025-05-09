28歲女3小時5次謊報謝霆鋒演唱會有炸彈被捕　警：與門票糾紛有關

一名28歲女子於上月27日下午時分，3小時內5次報假案，聲稱啟德體育園懷疑有炸彈，警方調查後並無發現，相信是虛報，遂以涉嫌「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」將她拘捕。據了解，當日啟德體育園正舉行謝霆鋒演唱會，有觀眾近4萬人。警方調查後相信，事件與購買門票糾紛有關。



28歲女子涉炸彈嚇詐及誤導警務人員被捕。（黃學潤攝）

警方東九龍總區重案組總督察蘇志兵（左）及高級督察蔡定光現向傳媒簡報案情。（黃學潤攝）

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵稱，警方於上月27日下午2時至5時，一共接獲5宗報案，當中4宗是網上報案，1宗是電話報案；內容相似，均聲稱啟德體育園發現可疑物品，懷疑是炸彈。當日啟德主場館將舉辦謝霆鋒的尾場演唱會，入場人士超過4萬人。

由於事態嚴重，警方隨即與場地人員及活動主辦單位，根據所訂立的應變方案啟動相應機制，搜查啟德主場館內外位置，最終沒有發現任何爆炸品或其他可疑物品。警方根據風險評估及調查所得，相信5宗舉報均是虛報，而當晚演唱會亦順利舉行。

3小時5次虛報炸彈案 被捕女子疑因門票糾紛犯案

東九龍總區重案組及網絡安全及科技罪案調查科經過連日調查，成功鎖定一名本地女子，顯示她與5宗虛報炸彈案件有關。前日（7日）晚上警方在九龍城區採取拘捕行動，拘捕目標女子，她涉嫌炸彈嚇詐及誤導警務人員。被捕人28歲，文職工作，工作職質與啟德體育園無關。

調查顯示她是單獨犯案，案件起因相信是她與其他人就演唱會門票事宜的私人糾紛，屬單一個別事件。她稍後會被暫控相關罪名，明日（8日）在觀塘裁判法院提訊。

警方重申，虛報炸彈及誤導警務人員均為非常嚴重的刑事罪行。根據香港法例第245章公安條例第28條，虛報炸彈的人士，一經定罪最高可被判處5年監禁；而根據香港法例第 232章警隊條例第64條，誤導警務人員的人士，一經定罪最高可被判處6個月監禁。

蘇志兵指出，由於今次事件起因，相信與演唱會門票事宜有關，警方呼籲市民透過非正式渠道購買門票，往往存在著風險，例如交易無保障，甚至有機會令個人資料外洩，帶來經濟損失或者其他潛在風險。所以市民應該透過正式途徑，購買門票，勿光顧「黃牛黨」，避免招致損失。

4月27日啟德體育園正進行謝霆鋒演唱會。（資料圖片）

就住重大活動及事件，警方會在事前做好準備。與持份者及其他政府部門緊密聯繫及協作，定期進行演習，務求測試、改良及完善應變計劃。警方亦會向場地人員及活動主辦單位提供意見及協助，因應活動性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等，作出全面風險評估，制定相應等級嘅行動計劃，及應變方案，確保場地安全，維持公共秩序及安全。一旦有突發事故，警方亦會協調迅速及專業的應變。

蘇志兵強烈譴責相關行為，他指出，虛報炸彈除了是刑事罪行之外，本身亦是一個自私、不負責任及低劣行為，會破壞社會安寧，造成公眾恐慌，亦都會嚴重浪費警方及消防等公共資源，令到公共服務受阻，並且阻礙處理其他真正緊急事故。