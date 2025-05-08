謝霆鋒演唱會｜警錄100宗購票騙案涉$90萬 提醒五月天開騷勿中伏
撰文：鄧海興
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警方在facebook「守網者」專頁表示，今年 1月1日至5月6日，共接獲近100宗與謝霆鋒演唱會門券有關的網購騙案，涉款共逾90萬元。騙徒大多要求將門券費用轉賬至個人銀行戶口，最後便會失聯。
警方提醒，台灣樂隊「五月天」在香港的5月份啟德的演唱會，必須提高警惕，以免墮入騙徒陷阱，切勿「盲搶飛 」，令騙徒有機可乘；應選擇透過官方銷售渠道購票 ，減低受騙風險；付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險；如有任何懷疑，應立即終止交易。
資料顯示，五月天的25週年巡迴演唱會 —「#5525 五月天｜回到那一天｜香港站．展新啟航版 」，5月9、10、11、13日，假啟德主場館舉行。
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