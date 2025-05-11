有片｜元朗大棠路5男鐵通扑紅VAN　螳臂擋車遭連車帶人撞至倒地

網上流傳一條片段，顯示數名男子在元朗大棠路圍截一輛紅頂小巴，原因不明。雙方似有爭執，紅VAN褪後踩油撞向男子所坐的黑色私家車。站在私家車後面的男子應聲倒下，雙方各不相讓，互相叫囂。惟數男螳臂擋車，最後散開，目睹紅VAN往元朗市中心方向離開後，亦都登車離去。



片段拍攝日期不可考，地點在元朗大棠路270號對開。影片一開始見5名男子，將黑色私家車車橫亙往大棠方向路段，下車圍在一輛紅VAN前面，似有爭執。（網上片段截圖）

地點在元朗大棠路270號對開。影片一開始見5名男子，將黑色私家車車橫亙往大棠方向路段，下車圍在一輛紅VAN前面，似有爭執。紅VAN突然駛後，再踩油衝前撞向私家車。站在私家車後方的3名男子見狀避開，其中一人失平衡倒在對面線，手上鐵通跌在地上，發出聲響。

紅VAN未有就此停下，繞過私家車後入後波，用車尾撞向私家車。其中一名男子上前用鐵通，扑紅VAN車身兩三下，但始於螳臂擋車，只能散開避免捱撞。期間有人大叫「雄仔！收嘢！」，懷疑是停止行動的訊號。

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雙方繼續爭執，懷疑司機高呼「嚟呀！嚟呀！」，其中一名男子回應稱「打到去水頭（村）呀，講真嘅，佢話」。紅VAN最後往元朗市中心方向離開，5名男子亦都登車離去。

網民議論紛紛：「「哇玩緊GTA咁款」、「黑色車伏擊紅van？ 黑色車d人手持硬物？」片主亦都緊張：「唔好撞到我部車呀。」

現場遺下一些玻璃碎片，數名小巴司機均三緘其口。警方昨日（10日）早上10時49分接報，指元朗大棠路發生打鬥，案件列作「刑事毀壞」及「狂亂駕駛」，並拘捕兩名涉案人士。