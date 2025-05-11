有片｜蘭桂坊混戰　青年被兜巴星扯衫　台女：這是可以免費看的嗎

中環蘭桂坊打鬥事件時有發生，今日（11日）凌晨十多人在德己立街55號對開打交，過程被台灣旅客拍下放上網，問道「夜遊蘭桂坊⋯？這是可以免費看的嗎」



事件中一名23歲男子遭掌摑及扯衫，臉部受傷被送院治理。警方將案件列作「襲擊」及「刑事毀壞」處理。



有一名黑衣男子疑與數名男子起爭執，雙方一度扭打，黑衣男數度出拳。（5433shan_／Threads）

一名台灣旅客上載事發短片，逾10名男子凌晨在蘭桂坊街頭混戰，酒吧內外人士「食花生」叫囂。



事發於中環德己立街55號對開，短片開始時，已有逾10人在街頭位置推撞，有一名黑衣男子疑與數名男子起爭執，雙方一度扭打，黑衣男數度出拳。有不少旁人觀戰，拍手叫囂，更有人指「打佢老X」，店內播放「男兒當入樽」的主題曲。其後一名紋身男疑為其友人護航，推開黑衣男，雙方爭論。

另一邊廂亦有人三三兩兩扭打在一團，其中一名白衣男子遭人包圍，被前方的男子揮拳毆打，同時有人在後方扯衫，整件上衣被撕毀。紋身男再為其護航，行走多個「戰區」，場面混亂。

另一邊廂亦有人三三兩兩扭打在一團，其中一名白衣男子遭人包圍，被前方的男子揮拳毆打，同時有人在後方扯衫，整件上衣被撕毀。（5433shan_／Threads）

警方今（11日）凌晨4時22分接獲一名23歲男子報案，他報稱在中環德己立街55號遭2人掌摑及拉扯，衣服被扯爛。警方到場尋獲報案人及其破碎的衣物，他的臉部紅腫被送院治理。警方將案件列作「襲擊」及「刑事毀壞」處理，暫未有人被捕。