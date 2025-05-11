退休婦誤墮倫敦金騙案失$185萬　警拘3男　揭至少呃人7人逾$400萬

元朗警區於上周五（9日）接獲一名女子報案，指其誤墮倫敦金投資騙案。去年10月，騙徒致電受害人，以高回報低風險作招徠，誘騙其投資倫敦金，半年損失共185萬。警方拘捕3名涉案本地男子（25至36歲），揭發至少有7名受害者，涉款逾400萬元。



據悉，報案人為一名退休人士，去年10月到今年4月期間，分別9次於元朗教育路一帶，將一共190萬現金交給兩名本地男子作投資本金。受害人起初得到一次5萬元的投資回報，但其後當她嘗試提取本金及回報，騙徒就以不同藉口拖延，並要求收取行政費及保證金。據了解，受害人按騙徒指示於本區銀行提款，警方相信銀行有予以提醒，惟騙徒教授受害人如何用藉口順利提取金錢。



警方在辦公室內檢獲集團用以詐騙受害人的通訊設備、電腦、智能電話、講稿、投資合約、本金收據、虛假投資紀錄等證物。（王譯揚攝）

元朗警區刑事部接報當日，於元朗區拘捕一名25歲本地男子，案件交由元朗警區重案組第二隊跟進。經深入調查後，探員於當晚迅速前往集團位於觀塘成業街的辦公室埋伏，拘捕另外兩名集團成員，分別為25歲及36歲的本地男子，並在辦公室內檢獲集團用以詐騙受害人的通訊設備、電腦、智能電話、講稿、投資合約、本金收據、虛假投資紀錄等證物。

初步調查顯示，該集團尚有其他成員，運作時間約一年多，相信至少有七名受害者牽涉其中，包括本案受害人，涉案金額約為400餘萬港元。相關人頭戶口所清洗之犯罪得益仍在點算當中，警方將進一步與其他受害者調查，不排除稍後會有更多涉案人士被捕。

元朗警區重案組第二隊督察何安生表示，調查期間警方發現詐騙集團分工精細，相信集團於商業繁盛地區租用辦公室，藉此營造正規、專業的公司形象。據悉，辦公室由去年2月中開始租用，室內有棚架裝飾及假獎項，裝修冠冕堂皇。集團成員並無任何投資及金融背景，卻假冒投資經紀，透過街頭問卷調查，獲取市民的個人資料，例如姓氏、職業、電話號碼等。

辦公室由去年2月中開始租用，室內有棚架裝飾及假獎項，裝修冠冕堂皇。（王譯揚攝）

集團成員假冒投資經紀，透過街頭問卷調查，獲取市民的個人資料，例如姓氏、職業、電話號碼等。（王譯揚攝）

其後，集團以電話或通訊軟件聯絡市民，並以低風險、高回報作為招徠，誘使市民投資貴金屬及黃金計劃。當受害人不虞有詐，簽訂合約後，集團便指示受害人將投資本金存入指定人頭戶口，或親身交付予經紀。集團甚至設立虛構的網上交易平台，供受害人查閱虛假的投資分析及投資紀錄，並以小額回報作為誘餌，誘騙受害人作進一步投資。

集團以電話或通訊軟件聯絡市民，並以低風險、高回報作為招徠，誘使市民投資貴金屬及黃金計劃。（王譯揚攝）

事實上，騙徒並未曾為受害人作任何投資。每當受害人擬提取回報或本金時，集團便會以不同藉口推搪，甚至要求受害人繳付行政費用、保證金或額外投資金額。

警方呼籲，貴金屬及黃金屬於複雜的投資項目，容易被不法之徒利用作為詐騙工具。市民大眾切勿輕信自稱為投資顧問的陌生來電，應盡量選擇獲監管機構發牌的金融公司或銀行進行投資買賣。

如遇上聲稱低風險、高回報的投資項目時，務必提高警覺，並應諮詢專業人士的意見。如接獲不明來歷的來電，市民可透過「防騙視伏器」輸入電話號碼、收款帳戶等資料，以評估詐騙風險。如有任何懷疑，亦可致電防騙熱線18222查詢。