天眼｜棄養緬因貓放絕育中心外　毛守發文譴責　貓主後悔主動接回

今早（11日）約11時40分，一名男司機將一隻7個月大的緬因貓，棄置於深水埗毛守絕育中心門外，急步跑上車離開去。毛守負責人Kent翻查「天眼」揭發，於facebook專頁發文譴責。



據了解，一名自稱貓主的男子其後聯絡毛守，指自己因被業主發現養貓而逼遷，「一係隻貓走，一係自己走」，他無計可施下才棄養，但已感到後悔，承諾不會再棄養，並已接回貓隻，送到母親家中照顧。



今早一名男司機將一隻緬因貓棄於深水埗毛守絕育中心外，便登車離去。該隻緬因貓年約7個月大，為雄性，尚未絕育。(facebook／毛守救援）

「毛守救援」今日於社交平台facebook，上載一段天眼片段，可見一名戴黑色口罩的男子，將一個黑色寵物袋棄於毛守絕育中心門外，之後按下門鐘，隨即急步跑上私家車，駛離現場。

負責人Kent向《香港01》透露，當時他並不在中心內，有同事聽到敲門聲後開門，便發現一個貓袋，當時貓主已不知所終。Kent事後翻查閉路電視片段，發現該名男司機早於11時已駕車到門外。直至11時40分，才下車將貓袋放低及敲門後，登車離開，「敲一敲道門 ，就即刻衝上車走。」

今早一名男司機將一隻緬因貓棄於深水埗毛守絕育中心外，按下門鐘後，便登車離去。(facebook／毛守救援）

Kent續指，該隻緬因貓年約7個月大，為雄性，尚未絕育。他表示，當時不知道貓隻是否有病，遂將其帶回中心內，給牠糧水，「擺低咗隻貓就走咗去喇，有冇病又唔知，又冇字條。」

Kent亦於facebook發文譴責棄養行為。最終，貓主於下午5時許聯絡毛守，連番道歉，指自己非常後悔，並透露自己因被業主發現養貓而要求搬走，「一係隻貓走，一係自己走」，無計可施下才選擇棄養。該名男子又稱於該貓隻3個月起便開始飼養，十分疼愛牠，承諾不會棄養，其後接走貓隻，送到其母親家代為飼養。

今早一名男司機將一隻緬因貓棄於深水埗毛守絕育中心外，按下門鐘後，便登車離去。(facebook／毛守救援）

Kent強調，動物亦是生命，呼籲市民不要隨便棄養，希望大眾盡自己所能照顧。他又稱，明白市民有時逼不得已而要棄養，如金錢問題或主人離世等等，認為政府沒有適當收容棄養動物的設施，現時全靠義工收容，而義工缺乏資源，所以可以做的事十分有限。他建議政府可以做多一步，如補貼獸醫高昂的費用等。