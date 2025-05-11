元朗紅VAN撞車．第一身影片｜小巴「舞龍」追擊　司機怒吼：嚟吖!

元朗大棠路昨日（10日）有小巴及私家車相撞，繼而演變成扑車、撞人的狂亂駕駛及刑毀案。警方反黑組至少拘捕兩男，同時追緝小巴司機等4名男子。消息稱，事件牽涉荃灣及元朗「和勝和」內訌，雙方疑因爭小巴生意積怨。



《香港01》獲得兩段片段，除有車cam拍到撞車後，小巴如舞龍前後左右「攻擊」之外，其中一段更是涉案小巴司機的第一身視覺，他曾叫嚚「吹雞！吹雞！」又向路邊數名男子怒哮，「惡吖！嚟吖！X老母呀嘛？」



據最新車CAM影片可見，車禍後小巴在兩條行車線前後左右「舞龍」，數名男子紛紛走避，其後一名男子懷疑持硬物跑前，扑向小巴車尾。小巴則繼續在路中前行及褪後，然後掉頭至對面線相反方向，再度前行及褪後，最後駛走。

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而涉及小巴角度的片段長36秒，相信是小巴掉頭後的第一身情況，可見涉案一輛本田私家車撞向路邊，橫亘路中。小巴司機駕車緩緩行駛及向外拍攝，高呼：「吹雞！吹雞！」並疑似講出其中一人的暱稱。

當時路邊至少有3名男子，其中一人步行離開，小巴即一直倒車追拍，司機向該男子咆哮：「惡吖！惡吖！係咪嚟呀？嚟吖！X老母呀嘛？走呀？又走呀！」其後再駛前向另一名男子怒哮：「打畀邊個呀？打吖，我睇下你打畀邊個！」

早前的網上片段可見，元朗大棠路270號對開，黑色私家車圍截一輛紅VAN，5名男子落車上前，似有爭執。（網上片段截圖）

案發於昨日（10日）上午約10時50分，警方接獲報案，指一輛私家車於元朗大棠路近水蕉新村路、往大棠方向截停一輛小巴，數名男子從私家車下車，疑與小巴司機理論。該輛小巴突然前駛及倒車，兩次撞向私家車；一名男子則以硬物擊打小巴車身，小巴其後沿大棠路往元朗方向逃去。

人員同日中午約12時15分，在元朗欖口村發現該輛私家車，並於元朗仁樂坊拘捕兩名分別姓李（30歲）及姓賴（37歲）本地男子，他們涉嫌「刑事毀壞」，正被扣留調查。元朗警區反三合會行動組正追緝4名男子。

消息稱，其中一名被捕姓賴男子，為活躍於元朗南邊圍的勝和人馬，綽號「姑爺名」，為子明派系門生，跟隨「姑爺偉」；至於被通緝的包括小巴司機，據悉為「黐線勇」派系人馬，跟隨「新界豬」，活躍於荃灣區。

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早前網上流傳的片段可見，數名男子圍截一輛紅頂小巴後爭執，小巴踩油衝前撞向私家車，站在私家車後方的3名男子慌忙閃避，其中一人失平衡跌倒，手上鐵通跌在地上。小巴則再繞過私家車入後波，用車尾撞向私家車，一名男子用鐵通扑向車身。惟數男螳臂擋車，有人大叫「雄仔！收嘢！」，最後散開，小巴往元朗市中心方向離開後，他們亦登車離去。