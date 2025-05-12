觀塘協和街近聯合醫院一條直徑400毫米鹹水供水管爆裂，今日（12日）水務署派員搶修，協和街（來回方向）介乎秀雅道與曉光街之間的道路須暫時封閉，影響前往聯合醫院的交通。署方預計鹹水供應和部份行車線可於傍晚陸續恢復，明早全面重開受影響的道路。



基督教聯合醫院表示盡力維持急症室及專科門診正常服務，但呼籲提醒市民，由於前往醫院的交通非常擠塞，自行前往到急症室求診的市民，可考慮改往其他醫院急症室。需前往專科門診的市民，請留意最新交通消息並預留時間前往醫院，如需更改專科門診覆診期，可致電專科門診熱線：3949 5555。



觀塘協和街爆鹹水管封路，基督教聯合醫院籲病人留意交通情況。（Kan Tam／我們都是一起在秀茂坪和諧地長大的）

基督教聯合醫院發言人表示今日（12日）早上約6時20分，接獲水務署通知，協和街出現水管爆裂，協和街介乎秀雅道與曉光街一段全線封閉，進行緊急維修，所有車輛暫時未能經此路段前往醫院。院方呼籲市民留意交通情況。

觀塘協和街近聯合醫院爆水管，多條巴士線需要改道。（讀者提供）

水務署表示，今日（12日）早上接獲報告指觀塘協和街近聯合醫院有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予華峰園和協威園一帶的用戶 ，事故未有影響聯合醫院的供水。

受事故影響，協和街（來回方向）介乎秀雅道與曉光街之間的道路須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方工程團隊正全力搶修，預計鹹水供應和部份行車線可於傍晚陸續恢復，明早將全面重開受影響的道路，就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

觀塘協和街近聯合醫院爆水管，多條巴士線需要改道。（讀者提供）

運輸署宣佈因水管緊急維修，協和街(來回方向)介乎秀雅道與曉光街之間的全線封閉，交通繁忙，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

受影響九巴第11C、11X、13D、13P、13X、14H、23、23M、26M、28B及95M號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。