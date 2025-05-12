汀九七人車被抄113張牛肉乾　料罰款逾$11萬　車主現身解釋原因

深井汀九有七人車被狂抄逾百張「牛肉乾」！有網民在社交平台上載照片，指在汀九停車場的咪錶車位發現一輛七人車，最少由今年1月已開始被抄牌，至今逾3個月。《香港01》記者今午（12日）到場了解，剛好遇上車主到場，他透露早已將七人車報失，由外地回港後，今日返家發現信箱塞滿大批定額罰款通知書的逾期通知，始從通知書上得悉七人車所在地點，到場發現被抄113張「牛肉乾」，估計罰款總金額超過11萬元，已再就事件報警，希望可獲豁免繳交罰款。



青山公路汀九段一輛七人車，由1月至今收到逾百張違例泊車告票，「牛肉乾」被揳在車頭水撥和車身左邊車門的手把。（fb馬路的事討論區（進修常理版））

綜合現場和網上照片所見，七人車表面佈滿灰塵，「牛肉乾」被揳在車頭水撥和車身左邊車門的手把，當中有告票早在今年1月20日發出，亦有告票是在5月發出。車頭冚更被當成「留言板」，有人擦去部分灰塵，留下一句「咪L抄啦！」。

車主羅先生透露，其身在外地的友人早前欠他錢，決定「以車抵債」，遂安排把七人車轉到羅的名下。友人起初稱家人仍在使用該車，惟其後向家人查問後，家人卻稱七人車早已被盜。羅續說，該友人表示自己未能回港處理，故提出先將七人車轉到羅的名下，再由羅就七人車被盜一事報警。轉名手續已在今年2月初辦妥，當時亦繳交了數張告票罰款，羅隨即報警求助。實際上，羅一直沒有接觸過該輛七人車。

青山公路汀九段一輛七人車，由1月至今收到逾百張違例泊車告票，有人在車頭冚留下一句「咪L抄啦！」（左朗星攝）

羅先生指他2月就失車一事通知警方後，警方備案處理，他沒有繼續跟進，其間他亦曾經離港，至今日由內地返港後，在信箱內發現厚厚的大疊告票，今午2時許根據告票上所載地址，來到位於青山公路汀九段的停車場，果然尋獲七人車，於是再次報警求助。

青山公路汀九段一輛七人車，由1月至今收到逾百張違例泊車告票，車主稱早在2月初已將車報失，今午（5月12日）根據告票上的地址到場始尋獲七人車。（左朗星攝）

羅稱七人車於2020年落地，他接收後原本是打算轉售。他經初步點算發現，七人車共收到113張違例泊車告票；若計及逾期罰款，估計罰款總金額達11至12萬元。現時七人車無汽、無電，羅打算先安排將車拖往維修，容後再看看可否獲豁免罰款。但他表示，即使最終要支付全數罰款，相信將車轉售後也毋須「蝕錢」。

青山公路汀九段一輛七人車，由1月至今收到逾百張違例泊車告票，車主稱早在2月初已將車報失，今午（5月12日）根據告票上的地址到場始尋獲七人車。（王譯揚攝）

警方於今午2時52分接獲一名男子報案，稱早前曾報失一輛七人車，今日在青山公路汀九段尋回該車。警方到場了解，報案人提及早前曾將車借予他人，其後收到違泊告票，擔心車輛是否有問題，所以報警求助。警員經初步調查後，相信七人車沒有被盜，將案件由「求警調查」改列作「雜項」。

青山公路汀九段一輛七人車，由1月至今收到逾百張違例泊車告票，車主稱早在2月初已將車報失，今午（5月12日）根據告票上的地址到場始尋獲七人車。（左朗星攝）