10日39宗釣魚騙案　近七成假順豐收件訊息　老中青全中伏失$18萬

假「順豐」釣角短訊再現。過去10日，警方接獲39宗釣魚騙案，近七成（共27宗）涉及偽冒「順豐」的客服短訊，受害人年齡介乎19至74歲，涉款逾18萬元。



警方提醒，順豐速運（香港）已全面實施APP推送取代SMS取件訊息，亦已加入通訊辦「已獲認證發送人」行列，短訊發送人名稱為「#SFExpress」，順豐亦絕不會要求客戶透過超連結付款。如收到無「#」的順豐相關訊息，必定是詐騙短訊，切勿點擊相關可疑連結。詳情可參考官方網頁https://htm.sf-express.com/.../SFHK-Fully-Implements-APP.../

10日39宗釣魚騙案，近七成為假「順豐」收件訊息。（「CyberDefender 守網者」facebook）

就釣魚短訊，警方亦提醒，切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結；任何網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心；定期將「短訊收件箱」舊記錄清除；如對相關服務有懷疑，應透過官方平台查詢；使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑社交媒體帳號、網址、收款帳戶、電話號碼等作風險評估。想了解更多釣魚騙案資訊，即登入https://cyberdefender.hk/phishing_attack/