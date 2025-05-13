荃景花園停車場石牆遭塗膠水　最少4隻鴿被黏實　另遺下血肉羽毛

荃灣發生一宗令人髮指的虐待動物事件。周一（12日）晚上7時許，有荃景花園居民行經二期停車場時，發現停車場石牆上，有最少4隻鴿排排站著，卻動彈不得。細看之下竟發現石牆上被人塗上強力膠水，飛鴿們被牢牢黏在石牆上。街坊見狀立即報案。



警員接報到場調查，並通知愛護動物協會人員到場協助。愛協人員隨後將該幾隻鴿救走，前往愛協中心救治。有居民事後將有關相片放到街坊網上群組，就圖片所見，所有飛鴿均清醒，但羽毛被黏實，懷疑下半身有受傷；另外更有一些位置沒有鴿鳥、但留下大堆附有血肉的羽毛，懷疑較早時已有雀鳥因而受創。

有飛鴒被黏在石牆上，部份位置留下大堆羽毛。(網上圖片)

有荃景花園二期居民指出，荃景圍一帶素來均有飛鴿、斑鳩之類的野生雀鳥，不時會飛到單位外的冷氣機頂、大廈地面、燈柱頂等暫時歇息，素來相安無事，與居民共存。過往亦有鳩鴿等受傷未能動彈，居民亦會通知相關組織救援，區內鮮聞虐待雀鳥之事。

有飛鴒被黏在石牆上，部份位置留下大堆羽毛。(網上圖片)

有飛鴒被黏在石牆上，部份位置留下大堆羽毛。(網上圖片)

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，於12日晚上7時41分接獲相關報案。案件暫列作「受傷動物發現」跟進，荃灣刑事調查隊人員調查，暫未有人被捕。上述事件中有4隻鴿交由愛護動物協會人員救治。

有飛鴒被黏在石牆上，部份位置留下大堆羽毛。(網上圖片)

有飛鴒被黏在石牆上，部份位置留下大堆羽毛。(網上圖片)