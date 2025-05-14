警放蛇打擊白牌車扣兩車　兩男司機涉非法載客取酬被捕

警方東九龍總區交通部今日（14日）進行打擊非法載客取酬，派出便衣警員放蛇，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，以涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」拘捕兩名分別為46及57歲的本地男司機，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。



警方5月14日進行打擊非法載客取酬行動，放蛇拘捕兩名涉嫌非法載客取酬的司機，並扣查兩輛涉案私家車。（羅敏妍攝）

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊督察何健邦講述案情，指東九龍總區交通部於今日（14日）進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動，安排警員於將軍澳喬裝乘客，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，兩名年齡分別為46及57歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」被捕；涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。

據了解，被捕二人報稱無業，在網約平台招攬客人，由將軍澳分別接載客人到牛頭角及九龍灣，收費約110至120元。

警方5月14日進行打擊非法載客取酬行動，放蛇拘捕兩名涉嫌非法載客取酬的司機，並扣查兩輛涉案私家車。（黃學潤攝）

根據《道路交通條例》，載客取酬的車輛必須領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。違例者首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方亦呼籲市民出行時使用合法公共交通工具，若車輛被用作非法載客取酬，車輛的第三者保險有可能失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人，均可能失去應有的保障。