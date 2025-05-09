警放蛇打擊白牌車扣查兩車　兩司機被捕包括一雙程證內地婦

警方港島總區交通部今日（9日）在西區打擊非法載客取酬，派員喬裝乘客，放蛇登上兩輛私家車。抵達目的地後，人員以涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，拘捕一名37歲持雙程證內地女司機，以及一名31歲本地男司機。被捕女子同時涉嫌「違反逗留條件」。兩輛涉案私家車正被扣查及作進一步檢驗。



警方5月9日進行打擊非法載客取酬行動，放蛇拘捕兩名涉嫌非法載客取酬的司機，並扣查兩輛涉案私家車。（陳浩然攝）

據了解，被捕內地女子持有香港車牌，經網上平台招攬乘客。她使用的青綠色豐田私家車於2019年登記，由公司持有，但女子非法駕駛白牌車多久、以及背後是否有犯罪集團操控，則仍有待警方調查。至於被捕男司機的白色寶馬私家車是私人持有。

警方5月9日進行打擊非法載客取酬行動，放蛇拘捕兩名涉嫌非法載客取酬的司機，並扣查兩輛涉案私家車。其中被捕內地女子的青綠色豐田私家車由公司持有，被捕本地男子的白色寶馬私家車則是私人持有。（陳浩然攝）

港島總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察黃嘉穎指出，若車輛被用作非法載客取酬，車輛的第三者保險有可能失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人，均可能失去應有的保障。

警方5月9日進行打擊非法載客取酬行動，放蛇拘捕兩名涉嫌非法載客取酬的司機，並扣查兩輛涉案私家車。（陳浩然攝）

警方呼籲市民出行時使用合法公共交通工具。根據《道路交通條例》，載客取酬的車輛必須領有有效的出租汽車許可證，否則即屬違法。違例者首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月；涉案車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及扣押6個月。