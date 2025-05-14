尖沙咀剪刀傷人｜疑犯商場喧嘩後腳踢揮剪施襲　警4分鐘到場制服

尖沙咀今午（14日）發生傷人案。一名姓黃（26歲）女子於廣東道附近，被一名陌生女子用腳踢及用剪刀刺傷，她手及嘴部受傷；現場另外一名姓鄭（36歲） 女子亦被踢傷，報稱背痛，兩人雙雙送院治理。警方今晚交代案情，指女疑犯在案發前曾在廣東道一商場內喧嘩大叫，並與清潔工人爭執及取出剪刀揮舞，其後再在廣東道分別踢傷兩名途人，其中一遇襲女途人嘗試截停疑犯時，再被對方以剪刀襲擊受傷，其他途人阻止及報警；警方在接獲報案4分鐘已趕到現場，迅速尋獲及制服疑犯，成功防止更多市民受害。據悉，女疑犯被捕後亦已被送院。



網上影片可見，多名軍裝警員曾一度跑入商場內追捕疑犯。另一片段則可見，警員穿上防刺背心及持盾牌戒備，亦有反恐特勤隊人員從商場步出；女疑犯被制服後坐在上，雙手被鎖上手銬，其後亦曾站起接受盤問，最後由警員押上警車。現場有大批途人駐足圍觀。



警員穿上防刺背心及持盾牌戒備，女疑犯被制服後坐在上，雙手被鎖上手銬，最後由警員押上警車。（facebook／東張西望關注組 New Smart Felix）

油尖警區刑事總督察林柏喬稱，案件牽涉4名途人，當中有2名途人被踢傷及身體被剪刀刺傷，2人均受輕傷，送院接受治療後已經出院，情況穩定。

林續指，今午下午2時15分左右，涉案女子獨自前往尖沙咀廣東道一個商場。其間，她在商場內喧嘩大叫，並與一名商場內的清潔工人爭執。爭執期間，涉案女子從她的環保袋內拿出一把剪刀揮舞。清潔工人見狀後隨即離開，幸未受傷。

案發後，有反恐特勤人員到場戒備。(facebook／東張西望關注組 New Smart Felix）

其後，涉案女子離開商場，沿廣東道步行往海防道方向，其間突然用腳踢向一名途人的左前腹，雙方隨後發生爭執。附近商場一名保安員見狀嘗試調停，但涉案女子再次拿出剪刀，試圖襲擊這名保安員不果。

警方起回施襲用的剪刀。（梁偉權攝）

涉案女子之後橫過馬路，走到廣東道26號，再突然用腳踢向另一名女途人的右邊大腿。當這名女途人嘗試截停女子時，女子用剪刀追打和襲擊對方，導致該途人嘴部和手部受傷。兩人隨後走到廣東道及北京道交界，其他途人見狀嘗試分隔兩人，涉案女子掙扎逃脫，之後有途人報警求助。

警方起回施襲用的剪刀。（梁偉權攝）

油尖警區重案組第三隊高級督察崔炳熙表示，警方在接報後迅速趕到現場，並進行搜捕。其後在尖沙咀廣東道外發現涉案女子，立刻將其制服和拘捕，亦成功在被捕人士身上起回她用來施襲的剪刀。據悉，女疑犯當時語無論次，有輕微反抗；她的環保袋內除有涉案剪刀，亦裝有衣物。

崔炳熙續稱，被捕人身上沒有任何身份證明文件，現正被警方扣留調查。根據警方調查顯示，女子是單獨犯案，未有任何跡象顯示施襲者有組織或預謀。案件報案後，警方在4分鐘內迅速到場，隨即找到涉案女子並將其制服，同時起回涉案兇器，成功防止更多市民受害。據知被捕女子其後亦被送院檢查。

警方強調，高度重視所有嚴重暴力案件，並重申警方絕對有能力，且會盡最大資源偵破每一宗暴力案件，以確保市民安全。

據被刺姓黃女傷者的朋友透露，黃女任職美容師，事發時正於廣東道與北京道交界等待友人。其間一名陌生女子走近，先用腳踢黃女，黃女隨即捉住對方，詎料女子從袋內取出剪刀，並向黃女連刺至少3下。黃女左前臂受傷並高聲求救，有男途人見狀立即上前制止。惟疑犯掙脫逃跑，警方亦於接報後迅速趕至，於新太陽廣場制服疑犯。

涉案女子被多名警員包圍，最後被押上警車。（facebook／東張西望關注組 New Smart Felix）

事發今日（14日）下午2時43分，現場消息指，其中一名姓鄭女事主原本正在廣東道新太陽廣場對開過馬路，其間疑犯突然上前踢她，並繼續追趕鄭女。鄭跑到海港城，向商場職員求助及要求報警，疑犯逃去。

其後疑犯再次現身，突然走近原本在廣東道與北京道交界等候友人的姓黃女事主，先出腳踢她，再由袋內取出剪刀插傷她。黃女呼叫求救，有男途人上前協助，一度成功捉住仍手持剪刀的疑犯。惟疑犯其後懷疑掙脫逃跑，其後在新太陽廣場再被警員制服，涉嫌「傷人」被捕。據知疑犯身上沒有身份證明文件，警方正確認其身份。案件交由油尖警區重案組跟進。

36歲姓鄭女事主背痛，26歲姓黃女事主嘴及手傷，均清醒被送到廣華醫院治理。

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，大批警員進入新太陽廣場搜查，當中有警員手持盾牌，亦有警員穿上防刺背心。（fb香港交通及突發事故報料區/家寶）

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，大批警員手持盾牌及穿上防刺背心，進入新太陽廣場搜查，其後押走身穿白衣的女疑犯。（fb香港交通及突發事故報料區/家寶）