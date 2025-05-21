躉船奪命意外｜拖纜斷開擊斃六旬船工　死者親友黯然認屍

油麻地昨日（20日）凌晨發生奪命躉船工業意外。一名61歲姓張男工人，在油麻地避風塘附近海面一艘躉船上工作時，突然被纜索擊中斷手重創，送往律敦治醫院搶救後不治。據知蛙人曾落海搜索，惟未能尋回張男的右前臂。今日（21）死者遺孀及親友到西區公眾殮房認屍；手續完成後，眾人步出殮房，乘車離去。



死者遺孀及親友到西區公眾殮房認屍。（黃偉民攝）

事發於昨日凌晨，死者在油麻地避風塘附近海面一艘躉船工作，其間被纜索擊中斷手，送院搶救後不治。據了解，事發時，躉船由拖輪以拖纜接連，由將軍澳拖到油麻地，兩船前行至上址時，一艘船在約30米外駛經，產生波浪，令連接躉船和拖輪的拖纜收緊並搖晃，其後更突然斷開，橫掃躉船甲板，正在甲板上工作的死者被擊中。據知，死者前臂目前仍下落不明，蛙人曾落水搜索無果。

工人在油麻地避風塘附近一艘躉船上工作期間，被連接躉船及拖輪的纜索擊中，手部重創，送院搶救後不治。躉船上仍留在警方的封鎖膠帶。（梁偉權攝）

警方指，周二（20日）凌晨約1時15分，接獲油麻地近新油麻地避風塘錨地的一艘躉船船員報案，指其男同事倒臥於船上。救援人員趕至，61歲姓張男事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，張男於躉船工作期間，連接拖船跟躉船的鋼纜意外鬆脫，並在甲板上橫掃，其間擊中張男。警方將為安排為張男驗屍確定死因。案件列作工業意外，交由水警總區重案組第一隊接手調查。