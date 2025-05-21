威院地盤工疑中暑亡｜送院身體已僵硬　家屬質疑失救　父泣求交代

沙田威爾斯親王醫院重建地盤一名43歲姓張男工人，今午（21日）工作期間懷疑中暑，昏迷送院後不治。死者父親接受訪問時表示，兒子送院時身體僵硬雙手「揸住兩個拳頭」，質疑已失救一段時間， 而且兒子工作環境沒有提供足夠食水予工友，更安排落石屎以外的額外工作予本身為石屎工人的他。



據了解，張男生前與妻子及岳母同住，18歲兒子正在內地讀大學。張父形容，兒子生前孝順健康，今早仍然「好地地」。面對愛兒突然離世噩耗，張父老淚縱橫，悲嘆「突然之間冇咗自己個仔，無端端話冇就冇」，促請有關公司及承建商徹查及公開交代。《香港01》正向總承建商中國建築查詢。



死者父親（右）接受訪問老淚縱橫，指兒子送院時身體已僵硬，雙手「握實拳頭」，質疑他已失救一段時間。（梁偉權攝）

43歲死者張文禮為日薪外判工人，擔任地盤石屎工作接近10年，四出奔波到不同地盤工作。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文較早時表示，他今日在地盤4樓「天面」工作時，懷疑中暑不適，送院後不治。

張父表示，兒子平常身體也沒有隱疾，十分健康「硬淨」，今早仍然「好地地」。未料張父今日下午4時接獲警方通知趕至醫院時，兒子「身體已經僵硬，揸住兩個拳頭」，回天乏術。家屬懷疑張男被發現時已失救一段時間，促請有關當局徹查。

張父又透露，兒子過往在其他地盤工作時曾經歷工傷，意外被滾燙的石屎濺到，其中一次更導致雙腳嚴重灼傷。根據家屬提供相片，當時張男腳部傷勢有大面積脫皮。惟張父稱，兒子當時的僱主阻攔他通報工傷；又曾抱怨其後即使有同類型意外發生，曾向上司要求立即洗走身上石屎，卻被對方喝罵，「佢洗個手都唔俾，仲要大聲喝佢講晒粗口，叫佢唔准偷懶」，形容上司苛刻。張父指，妻子過往經常勸喻兒子「叫佢唔好做呢行，有命做冇命享」

面對兒子突如其來離世的噩耗，張父老淚縱橫，泣訴「突然之間冇咗自己個仔，無端端話冇就冇」。他形容兒子生前孝順，每個月都會「俾家用」，早前更一起用膳補慶祝母親節。張男生前與妻子及年邁外母同住，膝下有一名仍在內地就讀大學的18歲兒子，張父估計日後家庭將面對經濟困難。

事發在威爾斯親王醫院重建地盤。（梁偉權攝）

事主昏迷被送往威爾斯親王醫院搶救，惜返魂乏術。（梁偉權攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，要求地盤總承建商徹查，僱主安排工作狀況、有沒給予工人足夠休息、是否存在重大缺失等，認為管理者應檢討，以防再有同類事情發生。

她又指，雖然天文台今日發出酷熱天氣警告，惟沒有黃色工作暑熱警告。她認為天文台量度的數據與地盤實際溫度有差距，建議地盤應設立自行測溫的措施及儀器，如果見到溫度高，應準備防中暑防曬措施，提供足夠食水、遮蔭地方、風扇及手袖；亦需減少工友露天工作時間，並鼓勵工友在不適的情況下盡快休息。

事發今日（21日）下午3時32分，在酷熱天氣警告生效下，沙田銀城街威爾斯親王醫院擴建地盤內，一名男工在4樓「天面」進行石屎工作，其間懷疑中暑感到不適，送院後不治。消息指，事主今早7時開工，下午曾向其他工友表示不舒服，工友見狀攙扶他到蔭涼位置，未料他在休息期間，突然暈倒失去知覺。救援人員接報趕到現場，事主仍然昏迷，被送往威爾斯親王醫院搶救，惜終返魂乏術。